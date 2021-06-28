كنيسة الروم الأرثوذكس: تفاقم إصابة أسقف ملاوي في تنزانيا بكورونا

قال نيافة الحبر الجليل الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن تمت معمودية 17 موعوظ من رعية كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل في منطقة نياهورورو من شرق كينيا على يد أسقف نيري وشرق كينيا نيوفيتوس ومساعدة كهنة الكنيسة الأب فرانسيس والأب إلبيس والأب نيكولاس.

وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، الوكيل البطريركي للشؤون العربية، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "الرب يُبارك جهودهم في نشر الإنجيل. معمودية مباركة لجميع المًعَمَدين".

وعلى صعيد اخر، قال نيافة الحبر الجليل الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن الكنيسة في افريقيا تصلي لاجل اسقف تنزانيا المصاب بالكورونا.

وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، الوكيل البطريركي للشؤون العربية، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:"الأخوة والأبناء الأحباء لنصلي من أجل أسقف ملاوي (تنزانيا) السيد/ فوتيوس لتفاقم حالته بسبب إصابته بفيروس كورونا المتفشي بالمنطقة، الرب يسوع المسيح يرفع عنه المرض ويتمم شفائه ليتمم خدمته الرسولية في نشر البشارة الإنجيلية".

وفي سياق متصل، قال نيافة الحبر الجليل الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن المتروبوليت ديمتريوس مطران إرونوبوليس بدولتي تنزانيا ودار السلام رفع القداس الالهي اليوم 27 يونيو 212 كما رفع الصلاة من أجل شفاء أسقفه السيد فوتيوس، أسقف ملاوي (تنزانيا).

وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، الوكيل البطريركي للشؤون العربية، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن المتروبوليت مكاريوس مطران نيروبي (كينيا) قام بزايرة رعوية الى أبناء رعيته من قبيلة الماسايا الذين تقبلوا الإيمان الرومي الإرثوذكسي.