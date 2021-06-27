عائلة الطفل رشيد: جمعنا 35.4 مليون جنيه لشراء الحقنة المطلوبة لعلاجه

لاقت حالة الطفل رشيد تعاطفا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي عقب نشر أسرته تفاصيل مرضه فإنه مصاب بمرض ضمور العضلات الشوكي ويحتاج إلى حقنة تصل سعرها إلى 35 مليون جنيه، ما جعل الكثير يبادر بمساعدته حتى أكتمل المبلغ المطلوب.

وقالت هدي بدر، والدة الطفل رشيد ياسر، إنهم قدروا أن يجمعوا المبلغ المطلوب كاملاً منذ بداية حمله التبرعات التي لم تكمل شهراً واحداً، حيث وصلت قيمة التبرعات إلي 35,469,000 جم.

وأوضحت بدر في حديثها لـ"الدستور" أنها استقبلت التبرعات علي الحسابات البنكية التي أعلنت عنها من قبل حيث وصلت قيمتها كالآتي:

البنك الأهلي المصري 9,319,000جم

بنك CIB التجاري الدولي 19,500,000جم

خدمة فوري 6,650,000 جم

وأضافت أنها تجهز حاليا لطلب الحقنة من دبي والتي يتم تصنيعها خصيصاً للطفل رشيد على حسب وزنه وحالته الصحية وتستغرق حوالي عشرة أيام لصناعتها.

واستكملت حديثها متمنية أن يستمر ذلك المجهود وأكثر لحالتي الطفل آسر والطفلة ليال وأن يجمع المتبرعون المبلغ لهم في وقت قياسي، ومن بعدهم باقي الأطفال المصابين بمرض الضمور في العضلات الشوكي.

واختتمت حديثها شاكرة لكل من ساهم في إنقاذ طفلها من تقديم تبرعات أو نشر قصته عبر مواقع التواصل وتشكر أيضاً موظفي البنوك الذين حرصوا على تقديم أسهل طريقة ممكنة للتبرع.

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