الأحد 27 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

سفير الصين: بكين تولي اهتماماَ كبيراَ بالتعاون العسكري مع السودان

البرهان وسفير الصين
البرهان وسفير الصين لدى السودان

أكد سفير الصين لدى السودان، الحد، أن بكين تولي إهتماماَ كبيراَ بالتعاون العسكري مع السودان، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين تشهد تطوراً مضطرداً.

جاء ذلك خلال لقاء الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة السوداتني بمكتبه بالقيادة العامة اليوم سفير الصين بالسودان ماشين مين وبحضور الملحق العسكري بالسفارة الصينية، وذلك حسب بيان لمجلس السيادة الانتقالي.

وأكد عبد الفتاح البرهان على أزلية العلاقات بين البلدين الشقيقين موضحاً أنها تسير بخطى ثابتة نحو الأفضل خاصة فى المجال العسكري معرباً عن بالغ شكره وإمتنانه للحكومة الصينية على تقديمها لمعدات وآليات عسكرية للسودان.

من جهته وصف سفير الصين بالسودان العلاقات بين البلدين بالإستراتيجية موضحاً أن بلاده تولي إهتماماَ كبيراَ بالتعاون العسكري مع السودان مبيناََ أن العلاقات بين البلدين تشهد تطوراً مضطرداً.

 

الصين تدعم السودان في مواجهة كورونا

واستقبل عضو مجلس السيادة الانتقالي الرئيس المناوب للجنة العليا للطوارئ الصحية صديق تاور،  مارس الماضي الدفعة الأولى من  منحة لقاح كورونا التي قدمتها الصين للسودان ، والبالغة 250 الف جرعة.

 

وأكد تاور، أن المنحة توكد متانة علاقات البلدين والشعبين، وتمثل امتدادا لسلسلة من المساعدات الصينية  في مجال المستهلكات الطبية والدعم الفني ومعينات الكوادر الطبية خلال فترة الجائحة، معربا عن شكر وتقدير السودان حكومة وشعبا للدعم الذي ظلت تقدمه جمهورية الصين للسودان خلال فترة جائحة كورونا ، مما أسهم كثيرا في تخفيف آثارها علي البلاد.

 

وشهد مراسم توقيع استلام  الدفعة الأولى من اللقاح الصيني للسودان ، بحضور وزير الصحة الاتحادي عمر محمد النجيب والسفير الصيني لدى الخرطوم ماشين مين. 

 

واوضح وزير الصحة الاتحادي أن تزامن منحة الصين للسودان ، مع الذكرى الخمسين لاتفاقية البروتوكول مع الصين، يؤكد حرص البلدين على تعزيز علاقاتهما وتطويرها الى آفاق أرحب مؤكدا أن السودان يتطلع للمزيد من المساعدات الصينية فيما يتعلق بلقاح فيروس كورونا.

 

من جهته جدد السفير الصيني لدى الخرطوم ،حرص بلاده على الوقوف مع السودان وتقديم المساعدات في كافة المجالات في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وقال إن السودان والصين ظلا يدعمان بعضهما البعض منذ العام 1959م

الصين السودان الخرطوم بكين علاقات الصين والسودان عبد الفتاح البرهان

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