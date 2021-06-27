الأحد 27 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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الكرازة

ختام شهر قلب يسوع الأقدس من كنيسة العذراء مريم بمدينة ملبورن بأستراليا

كنيسة العذراء مريم
كنيسة العذراء مريم بأستراليا

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة " تقارير كنسية مصورة".

 

وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن ختام شهر قلب يسوع من كنيسه القلب المقدس بالإبراهيمية بالاسكندريه.

وعلى صعيد متصل، احتفلت صباح اليوم الأحد، كنيسة السيدة العذراء مريم، للأقباط الكاثوليك، بمدينة ملبورن بأستراليا، بختام شهر قلب يسوع الأقدس. ترأس الاحتفال الأب فرنسيس مراد، راعي الكنيسة.

كنيسة العذراء مريم بأستراليا

قال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه ألقى كلمة العظة عن حب الكاهن للكهنوت، وحبه غير المتناهي لشعب الكنيسة، والخدمة. 

كنيسة العذراء مريم بأستراليا

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه اختتم بالصلاة مع الرعيه، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية. 

كنيسة العذراء مريم بأستراليا

وعلى صعيد مختلف، أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "عظات وتأملات".

 

وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" تحت شعار:" يوجد رجاء"، وقدم الحلقة الاحدث من الحملة الاب يوحنا سعد.

والجدير بالذكر ان الكنائس المصرية تحتفل بفترة صوم الاباء رسل السيد المسيح الاطهار وهو صوم من اصوام الدرجة الثانية المسمسوح بتناول الاسماك خلالها وكذلك المأكولات البحرية ويستغرق في 2012 مدة 12 يوما لينتهي يوم 12 من شهر يوليو، ويعتبر صومي الميلاد المجيد وكذلك صوم السيدة العذراء كمن ضمن اصوام الدرجة الثانية اللذين تسمح الكنيسة بتناول الاسماك والماكولات البحرية خلالهم ايضا. 

الأنبا باخوم المتحدث الرسمي للكنيسة ختام شهر قلب يسوع من كنيسه القلب المقدس بالإبراهيمية بالاسكندريه نيسة السيدة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك بمدينة ملبورن بأستراليا ختام شهر قلب يسوع الأقدس الأب فرنسيس مراد

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