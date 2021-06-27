الأحد 27 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملة لإزالة إشغالات وفتح الشوارع أمام حركة المرور بالمعصرة (صور)

حملة إزالة حي المعصرة
حملة إزالة حي المعصرة

بدأت أحياء القاهرة، الأحد، تنفيذ قرار المحافظ الخاص بفتح الشوارع والتخلص من أي إشغالات تعيق الطريق وحركة المرور.

وشنت رئاسة حي المعصرة، برئاسة هاني محروس حملة مكبرة لرفع الإشغالات بنطاق الحي أسفرت عن فتح الشوارع المغلقة بمخازن الخردة وتم فتح الشوارع المؤدية لطريق الكورنيش، ورفع جميع الاشغالات، ومعظمها عبارة عن قطع غيار سيارات ولوادر مستعملة، وإخلاء الأرصفة من تعديات مخازن المعدات الثقيلة، بالتنسيق مع قسم الشرطة والمتابعة الميدانية.

جاءت الأعمال تنفيذا لقرارات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة الخاصة بمواجهة الاشغالات التي تعيق حركة المرور وفتح الشوارع المغلقة واتخاذ ما يلزم مع غالقي الشوارع وتوقيع اقصى العقوبة.

حملة إزالة حي المعصرة
حملة إزالة حي المعصرة
حملة إزالة حي المعصرة
حملة إزالة حي المعصرة
حملة إزالة حي المعصرة
حملة إزالة حي المعصرة
حملة إزالة حي المعصرة
حملة إزالة حي المعصرة
حملة إزالة حي المعصرة
حملة إزالة حي المعصرة
حملة إزالة حي المعصرة
حملة إزالة حي المعصرة
حملة إزالة حي المعصرة
حملة إزالة حي المعصرة
حملة إزالة حي المعصرة
حملة إزالة حي المعصرة
حملة إزالة حي المعصرة
حملة إزالة حي المعصرة
حملة إزالة حي المعصرة
حملة إزالة حي المعصرة
فتح شوارع مغلقة حملات إشغالات القاهرة حي المعصرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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