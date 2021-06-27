«طالبة العمرانية» ضحية التحرش والضرب: الشوارع بقت تخوّف

قررت جهات التحقيق، اليوم الأحد، حبس المتهم بالتحرش بطالبة العمرانية 4 أيام على ذمة التحقيق.

رصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو من خلال كاميرات المراقبة، يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يعتدي على طالبة، أثناء عودتها من مركز دروس خصوصية.

وكشفت التحريات، أن المتهم يعمل فني تكييف، ويملك سيارة ملاكي، وحاول إغواء الطالبة للركوب معه، وعندما رفضت تعدى عليها بألفاظ مشينة، فقامت بتصوير لوحات السيارة الخاصة به، مما دفعه للاعتداء عليها.

ونشرت إحدى الفتيات على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فيديو أظهر تعرضها لمحاولة تحرش من قبل أحد الأشخاص، وعند فشله في التمكن منها صفعها المتهم عدة مرات متتالية وسط الشارع بمنطقة الهرم، وأمام المارة، دون تدخل منهم، ورصدت كاميرات المراقبة التابعة لإحدى المحلات، المتهم وهو يحاول محاورة الفتاة والحديث معها، وعندما رفضت تبادل الحديث معه انقض عليها وصفعها مرات عدة، مما اضطر الفتاة للهرب من أمامه، قبل تماديه في التعدي.

ونشرت الفتاة على حسابها، قائلة: «النهارده أقدر أقول إن أنا اتعرضت لأصعب موقف في حياتي، لقيت واحد نازل من عربية، وكان عاوز يتحرش بيا في وسط الشارع، ولما ماعرفش ضربني ومش همه حد، والناس واقفة تتفرج وأنا مش عارفه آخد حقي، وكمان حاسة إني اتشليت وفي منطقتي ومش عارفة أجيب حقي، بعد ما اتهنت واتشتمت واتضربت بالطريقة دي، وأنا مش عارفة أعمل حاجة غير إني أخدت رقم العربية وعملت محضر بس عارفة إن حقي مش هيتجاب، وهتفضل كل بنت تتعرض لمواقف زي دي ومتعرفش تاخد حقها ومش أول مرة موقف زي دا يحصل معايا وأنا ماشية في الشارع بس متوقعتش إن حد بجح يقوم يضربني».

وأَضافت: «أنا مشوفتش كدا بجد وفي عز النهار والناس ماشية في الشارع ملقيش حد يمسك فيه حتى أعرف آخده على القسم آخد حقي.. حسبي الله نعم وكيل أول مرة أتكلم ف حاجة زي كدا بس أنا تعبت من الناس والشارع وبقى بنسبالي مكان يخوف أنا مش عارفة أقول أيه تاني أو اكتب أيه».