الإثنين 28 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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الكرازة

الأنبا توما حبيب يزور كنيسة مارجرجس بالشورانية فى سوهاج

الأنبا توما حبيب
الأنبا توما حبيب

ذكرت صفحة مطرانية الأقباط الكاثوليك بسوهاج، أن صاحب النيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، زار صباح اليوم الأحد، كنيسة مار جرجس، بجزيرة الشورانية التابعة لمركز المراغة، حيث تُعد تلك الزيارة هي الأولى لنيافته.

كان فى استقبال نيافة المطران الأب باخوم عويضة، راعي الكنيسة، وقدم الأب الراعي هدية تذكارية من شعب الشورانية لصاحب النيافة، بمناسبة الزيارة الرعوية الأولى.

الجدير بالذكر، أن نيافة الأنبا توما كان قد ترأس صلاة القداس الإلهي بالكنيسة، بمشاركة الأب الراعي، وعدد من المؤمنين.

كما ذكرت صفحة مطرانية الأقباط الكاثوليك بسوهاج أيضًا، أن صاحب النيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، سيادة اللواء الدكتور محمود أبوسديرة، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، وسيادة النائبة الدكتورة رشا إسحق، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن عن محافظة سوهاج.

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قال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن ذلك بمقر المطرانية.

وأضاف نيافة الحبر الجليل المطران الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه ومن جانبه، رحب نيافة الأنبا توما بهم، ودار اللقاء حول الرؤية المشتركة لخدمة المجتمع السوهاجي، وبحث سبل التعاون المشترك في المستقبل.

وعلى صعيد آخر، أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "كل يوم اية".

وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن الصلاة.

وجاء ذلك تحت شعار: "أَرْفَعُ عَيْنَيَّ إِلَى الْجِبَالِ، مِنْ حَيْثُ يَأْتِي عَوْنِي!" (مز 121: 1). 

مطرانية الأقباط الكاثوليك بسوهاج الانبا توما حبيب كنيسة مار جرجس بجزيرة الشورانية مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك اللواء الدكتور محمود أبوسديرة عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن النائبة الدكتورة رشا إسحق عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن

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