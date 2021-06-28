الإثنين 28 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

استعدادا لليوبيل البلاتينى للملكة إليزابيث الثانية.. تجديدات بقصر باكنجهام بـ44 مليون دولار

الملكة إليزابيث
الملكة إليزابيث

نشرت الحسابات الملكية، الخاصة بأخبار إليزابيث الثانية للسنة المالية الماضة، كاشفة أن 31.6 مليون جنيه إسترليني (44 مليون دولار) تم إنفاقها على تجديد قصر باكنجهام، بزيادة 16.4 مليون جنيه إسترليني عن العام السابق، حيث تتم عمليات التجديد كجزء من خطة 10 سنوات بقيمة 369 مليون جنيه إسترليني.

 

وقال البيان على الصفحة الرسمية للعائلة الملكية على منصات التواصل الاجتماعي "إنستجرام: "أنفقنا بالفعل أكثر من منحتنا والدخل الإضافي الذي حصلنا عليه، حيث بلغ إجمالي النفقات الصافية 87.5 مليون جنيه إسترليني ، بزيادة قدرها 26 في المائة عن العام السابق".
 

وترتبط الزيادة في الإنفاق بالتحضيرات لليوبيل البلاتيني للملكة، وهو احتفال بمرور 70 عامًا على حكمها، والذي من المقرر أن يحدث العام المقبل، وسيكون القصر مركزا للعديد من الأحداث مثل حفلات الحديقة.

تجديدات بقصر باكنجهام

وتشمل التجديدات تحديث قاعة المدخل الكبير ومعرض الصور، وتحديثات للكهرباء والسباكة، والتي تم تركيب الكثير منها في الخمسينيات من القرن الماضي، وإضافة المصاعد، لجعل الوصول إلى القصر أكثر سهولة.

 

كان القصر المقر الرسمي في لندن لملوك المملكة المتحدة منذ عام 1837، ويضم 775 غرفة، بما في ذلك 19 غرفة حكومية و52 غرفة نوم ملكية وضيوف و188 غرفة نوم للموظفين و92 مكتبًا و78 حمامًا.

تجديدات بقصر باكنجهام

بالإضافة إلى كونها المقر الرسمي للملكة في العاصمة البريطانية، فهي أيضًا واحدة من أكبر مناطق الجذب السياحي في لندن، حيث تستقبل عادةً أكثر من 50000 شخص سنويًا، ومع ذلك  بسبب كورونا، لم يُسمح للزوار بدخول أي مساكن ملكية لأكثر من عام.

 

ودعت الملكة إليزابيث الأمير هاري وميجان ميركل لحضور حفل اليوبيل البلاتيني"الذكرى السبعين" لاعتلائها العرش الذي سيضم 1400 جندي استعراضي، و200 حصان، و400 موسيقى.

تجديدات بقصر باكنجهام
العائلة المالكة تجديدات الملكة اليزابيث الثانية اليوبيل البلاتيني الأمير هاري حديقة القصر

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وائل لطفي

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