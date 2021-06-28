«الأرقام لا تكذب».. كيف تطورت العلاقات الاقتصادية بين مصر والعراق؟

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي برهم صالح، رئيس جمهورية العراق في العاصمة العراقية بغداد حيث شكر السيسي نظيره العراقي على حُسن الاستقبال وكرم الضيافة، معربًا عن التقدير للعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدين على المستويين الرسمي والشعبي، فضلاً عن التشابك الحضاري والثقافي الممتد، متمنياً التوفيق والنجاح للسلطة التنفيذية.

وتتسم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين العراق ومصر باتساع أفاقها وتعدد مجالاتها وتوافر إمكانيات تطويرها مستقبلاً، ومن أبرز ملامح قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين ما يلي:

- عقدت اللجنة العراقية ـ المصرية المشتركة المشكلة بموجب مذكرة التفاهم للتعاون الثنائي والحوار الإستراتيجي اجتماعها الأول في القاهرة في نوفمبر 2009، برئاسة وزيري خارجية البلدين وعدد كبير من المسؤولين من كلا البلدين، مثلوا قرابة 21 وزارة والهيئة الوطنية للاستثمار، حيث أسفر الاجتماع عن توقيع 14 مذكرة تفاهم في مختلف المجالات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الصحية، الرياضية والشبابية، والعلمية والتربوية.

- العلاقات الاقتصادية والتجارية بين العراق ومصر تنظمها عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات التي شكلت بيئة تشريعية جيدة لتسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين وبعيدة عن كل ما يعيقها وهي:



البروتوكول التنفيذي لإقامة منطقة التجارة الحرة بين البلدين والذي تم توقيعه في 18 يناير 2001 ودخل حيز التنفيذ في 16 أغسطس 2001 ويقضي بتحرير كافة السلع المتبادلة ذات المنشأ الوطني في كلا البلدين من القيود الجمركية وغير الجمركية المفروضة عليها.

- يعد العراق ومصر عضوان بارزان في اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري وبرنامجها التنفيذي لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بين الدول العربية، وبذلك فأن هذه الاتفاقية تشكل إطاراً ناجحاً لتنظيم العلاقات التجارية بين البلدين، كونها اشتملت على جملة من التفضيلات والامتيازات الممنوحة للسلع ذات المنشأ العربي المتبادلة في أطار المنطقة بشكل أدركت هذه التفضيلات والامتيازات وعلت على ما هو موجود في اتفاقيات الإطار الثنائي.

- الميزان التجاري بين العراق ومصر يميل لصالح الجانب المصري حيث حقق فائضاً خلال الفترة من عام 2005 وحتى اغسطس 2010، ويعود ذلك إلى قدرة مصر على نفاذ سلعها إلى الأسواق العراقية فضلاً عن ضعف الجهاز الإنتاجي الزراعي والصناعي العراقي وضعف مرونته الإنتاجية وقدرته على الاستجابة للزيادات المتصاعدة في الطلب المحلي في وقت يعاني الجهاز الإنتاجي من ضعف في قدرته على تعزيز المعروض السلعي.

- زيارة عدد من المسؤولين العراقيين على أعلى المستويات لمصر، وتم في أطار هذه الزيارات بحث العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية وكيفية تعزيزها والارتقاء بها، حيث تحققت خلال عام 2007 زيارات لرئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس الوزراء وقد تكررت فيما بعد هذه الزيارات والتي تهدف إلى توطيد العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين البلدين، فضلاً عن تبادل الزيارات بين البلدين لعدد من الوفود العراقية والمصرية.

- زيارة النائب الأول لرئيس العراق على رأس وفد كبير رفيع المستوى لمصر لحضور أعمال مؤتمر الاستثمار الثاني في القاهرة خلال الفترة من 14-15 مايو 2008، وضم الوفد وزراء (المالية، والصناعة والمعادن، الزراعة) ومحافظ البنك المركزي العراقي ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وأمين بغداد ووكلاء وزارة الخارجية والأعمار والإسكان والنقل وأعضاء عن مجلس النواب العراقي ومحافظي المحافظات العراقية ورؤساء مجالسها كما حضره عن الجانب المصري رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير الاستثمار ورئيس هيئة الاستثمار العامة والمناطق الحرة والعديد من رؤساء الشركات المصرية الحكومية والخاصة ومئات الشخصيات من رجال الإعمال العراقيين والمصريين والعرب والأجانب وقد عقدت عدة جلسات ناقشت الوضع الاقتصادي والصناعي والزراعي والتجاري والسياحي وباقي المجالات الاقتصادية بالعراق وتم عرض قانون الاستثمار والفرص الاستثمارية بالوزارات القطاعية والمحافظات العراقية.

- عقدت لجنة مشتركة على مستوى وكلاء الوزارات القطاعية الإنتاجية والإنتاجية الخدمية والخدمية خلال الفترة 10-12 مارس 2009، تمخضت هذه اللجنة عن إصدار مذكرات تفاهم وتعاون بين الوزارات الثنائية وتم التوقيع عليها من قبل السادة وكيلي وزارة الخارجية في البلدين، كما عقدت لجنة إستراتيجية مشتركة ثانية على مستوى وكلاء الوزراء بتاريخ 2–3 نوفمبر 2009، وقد ترأس وفدي البلدين وزيري الخارجية، وتم في هذا الاجتماع توقيع عدد من مذكرات التفاهم.

- التبادل التجاري بين مصر والعراق ارتفع من 800 مليون دولار عام 2015 إلى 1.650 مليار دولار خلال عام 2018، وهو أكبر رقم للتبادل التجاري منذ عام 2003.

- بلغ حجم التجارة بين مصر و العراق خلال عام 2019، حوالي 486 مليون دولار، منها ‏‏479 مليون دولار صادرات مصر ية و7 مليون دولار واردات من العراق .‏