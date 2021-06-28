التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد، في العاصمة العراقية بغداد مع برهم صالح، رئيس جمهورية العراق.

وصرح متحدث الرئاسة السفير بسام راضي، بأن الرئيس شكر أخيه الرئيس العراقي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، معرباً عن التقدير للعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين على المستويين الرسمي والشعبي، فضلاً عن التشابك الحضاري والثقافي الممتد، ومتمنياً كل التوفيق والنجاح للسلطة التنفيذية بالعراق في إدارة الدولة خلال هذا المنعطف الهام من تاريخ الشعب العراقي الشقيق.

“الدستور” ترصد بالأرقام حجم الصادرات والواردات بين مصر والعراق.



"الصادرات المصرية للعراق"

من أبرز الصادرات المصرية للعراق "الأثاث - غزل القطن - عجائن ومحضرات غذائية متنوعة - أدوية ومحضرات صيدلة - زيوت ودهون نباتية وحيوانية - حديد وسيلكون - بصل مجفف - صابون ومحضرات تنظيف - بلاط وادوات صحية خزفية - حاصلات الزراعية - لدائن بأشكالها الأولية - ملابس جاهزة- منتجات بترول- كربون".

- كشفت بيانات المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية أن العراق استوردت 3% من إجمالى الصادرات الزراعية المصرية، وذلك فى الفترة من سبتمبر 2018 حتى نهاية يونيو 2019.

أضافت البيانات أن قيمة ما استوردته العراق من مصر بلغت 69 مليون دولار فى حين بلغت الكميات التى تم تصديرها للعراق 138 ألف طن.

- صدرت مصر 4.289 مليون طن خضر وفاكهة بقيمة 2.154 مليار دولار خلال تلك الفترة.

- واردات مصر من العراق على مدار عام 2017 جاءت مكسبات الطعم بقيمة 10 مليون دولار، والشيكولاتة ومنتجات الكاكاو 4.9 مليون دولار.

- طبقا لبيانات التجارة الخارجية لمصر الصادرة عن جهاز الإحصاء، جاءت العراق، من أعلى الدول العربية التى انخفض حجم الواردات المصرية منها، حيث بلغ حجم التراجع فى واردات مصر من العراق 310.2 مليون دولار، بعد أن سجلت قيمة الواردات 32.6 مليون دولار خلال شهرى يناير وفبراير 2019، مقابل 342.9 مليون دولار، فى الأشهر المماثلة من 2018.

- بدأت مصر والأردن والعراق اتخاذ إجراءات تنفيذية لزيادة معدلات التجارة والاستثمار خلال الفترة المقبلة، بعد نحو شهرين من القمة الرئاسية الثلاثية التي عقدت بالقاهرة مارس 2019، واتفق وزراء التجارة والصناعة في الدول الثلاث على وضع خطط وآليات جديدة لتنشيط التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري المشترك بما يحقق التكامل وفق جدول زمني محدد وبمشاركة من القطاع الخاص المصري والعراقي والأردني.