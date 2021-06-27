محافظ بورسعيد يتابع مستجدات العمل فى تطوير الهيكل التنظيمى بالأحياء

استعرض اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأحد، مستجدات العمل حول مقترح وآليات تطوير الهيكل التنظيمى داخل دواوين الأحياء بالمحافظة، وذلك فى ظل تطبيق منظومة التحول الرقمى الجديدة ببورسعيد وتماشيًا مع التطور المحدث فى القطاع الإدارى بمحافظة بورسعيد.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع حضره المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، وعبد العظيم رمضان، السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء والدكتورة نور الهدى الجمال رئيس مجلس إدارة مؤسسة مشكاة نور الثقافية والخيرية وإدارات التحول الرقمى والموارد البشرية.

استمع محافظ بورسعيد للأعمال التنسيقية بين الجهات المختصة حول آليات تطوير الهيكل التنظيمى والإدارى الذى من المقرر أن يتم تطبيقه أولا داخل حى الضواحي، ثم تطبيقه تباعا فى مختلف الأحياء، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة فى القطاع الإدارى والحكومى ويتماشى مع خطة التطوير فى كافة المجالات ، كما يساهم فى تطبيق أحدث منظومة إدارية داخل أحياء المحافظة، حتى يحقق سرعة إنجاز العمل وفقا لمعايير الجودة والدقة والشفافية ، كما يحقق آليات حديثة فى منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين.

شدد المحافظ على سرعة البدء فى تطوير الهيكل التنظيمي داخل حى الضواحى بالشكل الذى يحقق أفضل مستوى إدارى، وأكد محافظ بورسعيد أن تطبيق منظومة التحول الرقمى ببورسعيد تفرض تطوير منظومة الأداء الحكومى داخل مؤسسات المحافظة وبعد نجاح منظومة التطور الإدارى فى ديوان عام المحافظة والمراكز التكنولوجية بالأحياء وسيتم تطبيق المنظومة الرقمى والتكنولوجية الجديدة فى أحياء المحافظة، موجهًا بالتنسيق بين مؤسسة مشكاة نور الثقافية ورؤساء الأحياء والتحول الرقمى والموارد البشرية بالمحافظة والعمل وفق خطة محددة تضمن سرعة وتطوير الأداء، مؤكدًا أن التطوير سيشمل تطوير مستوى العنصر البشرى والهيكل التنظيمى والإمكانات المستخدمة بالأحياء يما يحقق أهداف التنمية والتطوير المنشودة يما يحقق أهداف التنمية والتطوير المنشودة.