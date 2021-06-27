تعرف على أبرز البروتوكولات ومذكرات التفاهم بين مصر والعراق

بعد زيارة الرئيس السيسي لبغداد..

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد نظيره العراقي برهم صالح رئيس جمهورية العراق، حيث استقبله بحفاوة شديدة تدل على عمق العلاقات بين البلدين.

ولم يكن التعامل والتعاون بين مصر والعراق محدودا.. بل بين الدولتين مذكرات تفاهم كثيرة.

الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين

- بروتوكول تنفيذي لإقامة منطقة التجارة الحرة بين العراق ومصر وقع في القاهرة بتاريخ 18 يناير 2001 إعمالاً للبرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بين الدول العربية، ولازال ساري المفعول.

- مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة: وقعت في القاهرة من قبل وزير الكهرباء العراقي ووزير الكهرباء والطاقة المصري في 10 نوفمبر 2003.



- برنامج التعاون الثقافي والعلمي: وقع في القاهرة من قبل وزيري التعليم العالي والبحث العلمي في البلدين، في 28 ديسمبر 2004.

- مذكرة تفاهم في مجالات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: وقعت في القاهرة من قبل وزير الأعمار والإسكان العراقي ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، في 18 نوفمبر 2005.



- مذكرة تفاهم للتعاون الصحي والدوائي: وقعت في القاهرة من قبل الوكيل الإداري لوزير الصحة العراقي ومساعد وزير الصحة المصري، في 11 مارس 2009.



- محاضر اجتماعات تخص وزارة الكهرباء: - محضر اجتماع: وقع في القاهرة من قبل وزير الكهرباء العراقي ووزير الكهرباء والطاقة المصري وقع في القاهرة من قبل م. عادل حميد مهدي عن وزارة الكهرباء العراقية وم. محمد موسى عمران عن وزارة الكهرباء والطاقة المصرية بتاريخ 24 مارس 2009.

- مبادرة للتعاون الإستراتيجي بين جمهورية العراق بمصر في مجال البترول والغاز: وقعت في بغداد بين وزير النفط العراقي ووزير البترول المصري بتاريخ 20 مايو 2009.

- البروتوكول الخاص بالتعاون البرلماني الدولي بين مجلس النواب العراقي ومجلس الشعب المصري: وقع في القاهرة من قبل رئيس مجلس النواب العراقي ورئيس مجلس الشعب المصري بتاريخ 23 يونيو 2009.



- مذكرة تفاهم حول التعاون الثنائي والحوار الإستراتيجي بين البلدين: وقعت من قبل وزيري خارجية البلدين في القاهرة بتاريخ 11 يوليو 2009.

- مذكرات تفاهم وقعت خلال اجتماع اللجنة العراقية ـ المصرية المشتركة في القاهرة يومي 2 و3 نوفمبر 2009 وهى:

- مذكرة تفاهم في مجال التأمين الاجتماعي: وقعت في القاهرة بتاريخ 1 يوليو 2007، بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية ووزارة المالية - الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات في مصر.

- مذكرة التفاهم في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: وقعت في القاهرة بتاريخ 16 نوفمبر 2009 من قبل وزير الاتصالات في جمهورية العراق ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.

- مذكرة تفاهم في مجال التعاون السياحي: وقعت في القاهرة في 13 ديسمبر 2009 من قبل وزير الدولة لشؤون السياحة والآثار في جمهورية العراق ووزير السياحة في مصر.



- مذكرة تفاهم تنفيذية بين وزارتي الصحة في البلدين بشأن آلية علاج المرضى العراقيين في مصر، وقعت في القاهرة بتاريخ 14 يناير 2010.



- مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الاجتماعية: وقعت في القاهرة بتاريخ 4 يوليو 2010، بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية ووزارة التضامن الاجتماعي في مصر.



- مذكرة تفاهم في مجال النقل الجوي: وقعت في القاهرة بتاريخ 11 أغسطس 2010، بين سلطتي الطيران المدني في العراق و مصر.