اجتماع تحضيري للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالبحيرة

عقدت مديرية الصحة والسكان بمحافظة البحيرة برعاية الدكتور محمود طلحة، وكيل الوزارة، اجتماعا تحضيريا للاستعداد للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الاطفال والتي ستنفذ بداية الشهر المقبل.

وتستهدف الحملة الحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال عن طريق تطعيم الأطفال من سن يوم وحتى خمس سنوات عن طريق فرق ثابتة بالوحدات الصحية والمراكز الطبية بجميع الإدارات الصحة والوحدات الصحية المنتشرة فى جميع القرى والمدن وكذلك الفرق المتحركة من منزل إلى منزل التي تجوب أنحاء المحافظة وذلك من أجل المساهمة في الحد من انتشار مرض شلل الأطفال.

وأكد الدكتور محمود طلحة، وكيل صحة البحيرة، أن الاجتماع ناقش توفير جميع مستلزمات الحملة من توفير أكياس التبريد وفرق الأشراف بالمديرية والإدارات الصحية وأعداد خطط الحملة والتأكد من سلاسل التبريد كما ناقش الاجتماع أهمية تحريك المجتمع نحو المساهمة الفعالة في فاعليات الحملة وكذلك ناقش ما استجد من تعليمات بخصوص تسجيل الاطفال المتطعمين بالرقم القومي سواء كان شهادة ميلاد الطفل أو الخاص بأحد الوالدين .

جاء ذلك بحضور الدكتور عماد حمدي رزق، مدير عام الشئون الوقائية، ،والدكتورة هالة بطيشة مدير إدارة مكافحة الأمراض المعدية والمشرف المركزي بالوزارة سامي نور الهدي مراقب عام الأمراض المعدية بالوزارة.

أشار وكيل وزارة صحة البحيرة إلى أنه تم عقد الاجتماع على يومين مراعاة للإجراءات الاحترازية: اليوم الاول حضر مسئولي الوقائي ومسئولي التطعيمات بالإدارات الصحية و اليوم الثاني الفريق الاشرافي بالمديرية، موكدا أنه تم التأكيد على إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا خلال فترة عمل حملة تطعيم شلل الأطفال فى المحافظة لجميع الاطقم المشاركة فيها، من خلال الوحدات المختصة بالادرات الصحية.