«نهاية العشق الحرام».. علاقة غير شرعية تنهي حياة شاب الخانكة بـ 17 طعنة

كتبت 17 طعنة فى جسد شاب الخانكة نهاية قصة العشق الممنوع بعدما أقام علاقة غير شرعية مع فتاة متزوجة بالمركز الذي يتواجد به بجوار مسكنه بالقليوبية.

لم يتحمل الزوج المخدوع تفاصيل ما علمه عن زوجته وعلاقتها المحرمة مع شاب لم يتجاوز الـ35 عاما بمنطقة مجاورة لهم فقرر الانتقام لشرفه من هذا الشاب ورسم العديد من السناريوهات التى يتمكن من خلالها أن يظفر بهذا الشاب فلم يجد أنسب من أن توهمه زوجته الخائنة بتفاصيل تردد الشاب العاشق وتوصل الزوج المخدوع إلى طريقة مناسبة فقرر المتهم الاستعانة بزوجته لاستقطاب الشاب بزعم قضاء ليلة حمراء.

اتصلت الفتاة بعشيقها تنفيذا لأوامر زوجها الذي أمرها باستدراج المتهم لمكان الواقعة، بين مركز الخانكة والسلام، وما أن وصل المجنى عليه للمكان حتى انهال عليه المتهم بالطعنات بسلاح أبيض «مطواة» كانت بحوزته وتركه غارقا فى دمائه.

بداية الحكاية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، في كشف لغز العثور على جثة شخص، بمدينة الخانكة، مصاب بـ17 طعنة بأماكن متفرقة بالجسد، و تبين أن المجنى عليه كان على علاقة غير شرعية بإحدى السيدات وحينما كشف زوجها العلاقة طلب منها استدراجه للمنطقة، وما أن وصلا حتى إنهال عليه بالطعنات التي أودت بحياته على الفور.

وتلقى اللواء حاتم الحداد مدير إدارة البحث الجنائى بالقليوبية، إخطارا من المقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، بورود بلاغ بالعثور على جثة شخص بمنطقة نائية غير مأهولة بالسكان بدائرة المركز، وانتقلت فريق البحث الجنائي وبالمعاينة والفحص تبين، أن المجنى عليه يدعى «محمد ع»، 35 سنة، به 17 طعنة بأماكن متفرقة بالجسد، وأودت بحياته على الفور، جرى نقل الجثة لمستشفى الخانكة.

و تبين أن المجنى عليه كان على علاقة غير شرعية بسيدة تدعى «ر. ع»، 37 سنه مقيمة بالسلام محافظة القاهرة، وعندما كشف زوجها ويدعى «محمود ع»، 40 سن، علاقتها بالمجنى عليها، أمرها باستدراج المتهم لمكان الواقعة، بين مركز الخانكة والسلام، وما أن وصل المجنى عليه للمكان حتى انهال عليه المتهم بالطعنات بسلاح أبيض «مطواة».

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.