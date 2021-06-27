الأحد 27 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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الثقافة

«إمام الموتى» جديد الروائي إسماعيل وهدان عن «تويا» للنشر

إمام الموتى
إمام الموتى

يصدر قريبا عن دار تويا للنشر والتوزيع، رواية "إمام الموتى" للكاتب إسماعيل وهدان، ومن المقرر أن تطرح بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ52، التي ستنطلق خلال الفترة من 30 يونيو الجاري وحتى 15 يوليو المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

ومن أجواء الرواية نقرأ: سارت مسافة، قبل أن تلحظ أنها لم تميِّز المكان من حولها. توقفت ونظرت وراءها، فلم تر من أين جاءت. تعجبت، ابتلعت ريقها، ورمقت محيطها.. أطفال يلعبون المسَّاكة بجوارها، ابتسمت لهم، واقتربت تسألهم عن طريق الخروج، لكن رآها أحدهم فصرخ، وأسرع يجري مبتعدًا. انتفضت من المفاجأة، بينما التفت نحوها البقية، ثم لحقوا بأولهم. وقفت ترتجف وتتساءل عمَّا ألقى الرعب في قلوبهم من مشهدها؟ نظرت نحو يدها، وتساءلت إن كانوا قد رأوا الموت فيها. سمعت أن الأطفال يرون ما لا يرى الكبار، فماذا رأوا منها؟.. تابعت السير على غير هدى، مخبرةً نفسها أن كل طريقٍ مستقيم يقود إلى غاية، ثم تساءلت مع مرور الدقائق إن كان طريقها مستقيمًا، أم هي لا تلاحظ اعوجاجه. اقتربت من عجوز جالسة تشرب الشاي أمام أحد الأبواب، فلم تلتفت العجوز لها. حدقت في التراب متجاهلةً إياها، تتمتم بآيات قرآن. تركتها سندس وقد بدأت تفهم أنها الوحيدة التي احتارت إن كانت حيَّة أم لا، وكل من عداها قد وجدوا الإجابة.

إمام الموتى

إسماعيل وهدان، روائي وقاص مُنذ عمر العاشرة، وحاليًا هو طالب دراسات عليا في الذكاء الاصطناعي في جامعة بون بـألمانيا. نُشرت له روايات: مسيرة يومين نحو الشرق، وعالمي الهادئ، وعدد من القصص القصيرة في عدد من المجلات والصحف والكتب الجماعية، كما تأهل عدة مرات للقوائم النهائية لجوائز عربية كبرى مثل الشارقة للإبداع العربي، وراشد بن حمد الشرقي للإبداع، وشارك في تحويل بعض الأعمال الدرامية الناجحة لنسختها الروائية.

دار تويا للنشر والتوزيع إمام الموتى إسماعيل وهدان معرض القاهره الدولي للكتاب معرض الكتاب 2021

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