ساموزين يكشف الموعد النهائى لطرح كينج الحب بعد عدة تأجيلات

أعلن المطرب السوري ساموزين، عن موعد طرح أغنيته الجديدة بنشره صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام للصور والفيديوهات معلنًا عليها عن موعد طرح الأغنية الجديدة، التي تأجلت لأكثر من مرة.

ونشر ساموزين البوستر الدعائي للأغنية وعلق عليها قائلًا "يوم 7 /7/ 2021 طرح أغنيتي الجديدة (كينج الحب)، يا رب تعجبكم. ربنا يباركلي فيكم".

وطرح سامو زين مؤخرًا أغنية بعنوان "ست الناس" بمناسبة الاحتفالات بعيد الأم، وهي من كلمات عبد الرحمن إبراهيم، ألحان أحمد أسامة، توزيع أكرم عادل، الذى يجدد سامو تعاونه معه بعدما قدما أكثر من أغنية منهم "القطة" و"قصة حب" و"أنا وأنت" و"كسرت قلبي" و"قولي قولي" وغيرها.

واحيا سامو زين حفل غنائي مساء الجمعة داخل مدينة الجلالة الجديدة بمنطقة العين السخنة. وقام سامو زين خلال الحفل بغناء باقة من أروع أغنياته القديمة، بالإضافة إلى احتفاله مع جمهوره بنجاح أحدث ألبوماته الغنائية «لو عمري يرجع» الذي يضم: «الأسطوانة المشروخة، وأول ما تبتسميلي، وهو ده، ولا حد يوصله، وقلبي عليك يكلمني، وحب أحلى سنين» وغيرها.

ولد ساموزين في الكويت وهو من عائلة سورية بين الحين والآخر كانت تتنقل بين سوريا والبلدان الأوروبية الأخرى حتى أنهى مدرسته الثانوية، بعد التخرج، سافر إلى لندن لدراسة هندسة الصوت.

وهناك تزوج من امراة إنجليزية إسمها كريستينا وقفت إلى جانبه وساعدته كثيراً لإنهاء دراسته في بريطانيا ولديه ابنة منها اسمها نغم، وبعد انتهاء دراسته هناك قرر أن يترك لندن ويذهب إلى القاهرة لبداية مشواره الفني.

يذكر أن اسمه الحقيقي هو أسامة محمد زين الأبرص وكشف سامو أنّ النجم العالمي بروس ويليس Bruce Willis هو الذي قام بتغيير اسمه إلى سامو نظراً لتشابه اسمه مع اسم أسامة بن لادن قائد تنظيم القاعدة فوافق سامو زين على تغيير اسمه وحذف اسم عائلته ليكون زين بدل الأبرص .