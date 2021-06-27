عباس العقاد.. مؤسِّس النهضة الفكرية

لم يكن مجرد كاتب، بل كان مؤسسًا لحركة النهضة الفكرية فى مصر مطلع القرن العشرين. فمن منا لم ينبهر بالعبقريات؟، ومن منا لم تتحرك مشاعره وتأثر بقصة حبه «سارة»؟.. إنه الأديب الكبير عباس العقاد.

ولد عباس محمود العقاد بمحافظة أسوان فى ٢٨ يونيو عام ١٨٨٩، ودرس فى مدرسة أسوان الأميرية، وحصل على شهادة الابتدائية عندما كان فى الرابعة عشرة من عمره، واقتصر تعليمه على هذه المرحلة فقط لعدم توافر المدارس فى أسوان. لم ييأس «العقاد»، واعتمد على ذكائه الشديد وقدرته على التعلم، فعلم نفسه كل شىء، حيث أتقن اللغة الإنجليزية من مخالطة السائحين الذين يقومون بزيارة الأقصر وأسوان، وذلك مكنه من الاطلاع على الثقافات الغربية.

وقد عمل «العقاد» فى مصنع للحرير بدمياط، ثم عمل موظفًا فى السكك الحديدية، وكان ينفق أمواله على شراء الكتب.

طوال حياته خاض معارك فكرية عديدة وترك بصمة مهمة فى تاريخ الأدب والفكر العربى.. فطاب حيًا وميتًا.