إزالة مباني مخالفة في كفر البطيخ وقرى مركز دمياط

قاد حازم حواس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، حملة مكبرة بحضور روضة منير، نائب رئيس مجلس المدينة لشؤون القرى، حيث تم التصدي لحالة تعدي بالعنانية وذلك ببناء قواعد أساسية بمساحة ١٠٠م خارج الحيز العمراني والتي تم متابعتها صباحًا ومساءً.

وتم مصادرة الحديد والأعشاب ومواد البناء، بمشاركة ناريمان مصطفى رئيس الوحدة بالعنانية والقسم الهندسي بالوحدة برئاسة حامد عامر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفه، وذلك في إطار المتابعة المستمرة والمرور الدوري للتصدي لأي تعديات في حينها.

من جانبها، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ برئاسة المحاسب متولى حسن محمد بفك شدة خشبية لعمل صبة بلاطة سقف الدور الأول العلوى على مساحة 120 متر تقريبا بالاصلاح الزراعى التابع لقرية البساتين مركز كفر البطيخ تحت إشراف محمد البساطى نائب رئيس المدينة لشؤون القرى وإدارة المتابعة وسهام شعيب رئيسة قرية البساتين، وفهيمة الصياد سكرتيرة القرية وإبراهيم عوض، رئيس القسم الفنى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف.