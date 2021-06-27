الأحد 27 يونيو 2021
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حوادث

«العدل»: نقل مقر عمل لجان التوفيق فى المنازعات بالفيوم إلى ديوان المحافظة

عمر مروان
عمر مروان

نشرت الجريدة الرسمة قرار وزير العدل بإعادة تشكيل ونقل مقر عمل لجان التوفيق في المنازعات لمحافظة الفيوم.

وجاء نص القرار كالآتي: "إعادة تشكيل ونقل مقر عمل لجان التوفيق في المنازعات لمحافظة الفيوم من عمارة الأوقاف رقم 3 حيدار الرماد إلي الدور الاول علوي بمبني ب، الرئيسي بديوان عام محافظة الفيوم".

وذكرت الجريدة الرسمية أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها وتعديلاته، وعلى قرار وزير العدل رقم 4598 لسنة 2000 بتشكيل لجان التوفيق وتعيين مقارها.

وزير العدل الجريدة الرسمة محافظة الفيوم لجان التوفيق مقر عمل لجان التوفيق في المنازعات

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