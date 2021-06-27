تاخر إقلاع رحلات جوية روسية إلى القاهرة

كشفت مصادر مسئولة بشركة ميناء القاهرة الجوي، تأخر إقلاع عدة رحلات جوية قادمة من بعض المطارات الروسية عبر عدد من شركات الطيران الخاصة الروسية.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ«الدستور» أن السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي تلقت إخطارا من مسئولي بعض شركات الطيران الخاصة الروسية، يفيد بتأخر إقلاع رحلة رقم ZF6652 والقادمة من مطار أنطانيا الدولي دون ركاب، حيث كام من المقرر وصولها في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم.

وأشارت المصادر إلى أن السلطات المختصة تلقت إخطارا من شركة طيران خاصة روسية تعمل بمطار القاهرة الدولي، يفيد بتأخر وصول رحلتها رقم ZF649 والقادمة من مطار بارانول بدولة روسيا إلى القاهرة، كما تلقت غرفة عمليات مطار القاهرة إخطارا من شركة طيران روسية خاصة ثالثة يفيد بتأخر إقلاع رحلتها رقم ZF624 متوجهة إلى مطار بيرم الروسي وعلى متنها 336 راكبا روسيا.

وأوضحت المصادر أن السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي أعنلت حالة الاستعدادات القصوى لاستقبال الوفود الركابية بمرحلتى السفر والوصول بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة لعدم التكدس والازدحام داخل وخارج صالات السفر والوصول الدولية بالمبنى، خاصة في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم.