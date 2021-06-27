«خدعة الشروط».. هكذا ينتهك فيس بوك والأجهزة الذكية خصوصية العملاء

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن الجميع يعلم أنه يتم جمع بياناتنا الشخصية وتخزينها وتحليلها بفضل علاقتنا بهواتفنا المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والإنترنت لكن هل ندرك حقًا المدى الكامل لانتهاكات الخصوصية في حياتنا اليومية؟



لنبدأ عند الفجر، ما هو أول شيء تفعله عندما تستيقظ؟ من المحتمل أنك تتحقق من هاتفك، من خلال القيام بذلك، فأنت تقوم بإبلاغ مجموعة كاملة من الهيئات المشغولة - الشركة المصنعة لهاتفك الذكي، ومطوري التطبيقات وشركتك المحمولة، بالإضافة إلى وكالات الاستخبارات (إذا كانوا يراقبونك) - في أي وقت تستيقظ، وأين كنت تنام.



وإذا كنت ترتدي ساعة ذكية، فستكون قد سجلت كل حركاتك، وشارك صورة أو سجل أفكارك على فيس بوك، أو اكتب بحثًا في جوجل ، وسيتم تعقب هذه المعلومات وتخزينها.



ربما نفد السكر لديك وقررت أن تسأل جارك عما إذا كان لديها بعض الفائض، عندما تقف خارج بابها، تلاحظ وجود جرس باب ذكي جديد، يسجل صور أولئك الذين يقتربون منه، لا يخمن أي شخص أين ستنتهي اللقطات وما الذي ستُستخدم من أجله.



تقوم بتشغيل التلفزيون الذكي الخاص بك، من المحتمل أن تحدد كل ما تشاهده وترسل البيانات إلى الشركة المصنعة أو الأطراف الثالثة أو كليهما.



إذا كان لديك الوقت الكافي لقراءة سياسات الخصوصية للأشياء التي تستخدمها وعلى راسها فيس بوك وتويتر وانستجرام، فستلاحظ أيضًا أن التلفزيون يلتقط كلماتك المنطوقة ويسجلها ويحتفظ بالحق في نقلها إلى مؤسسات أخرى.



يمكن لوكالات الاستخبارات مثل MI5 و CIA أن تجعل تلفزيونك يبدو كما لو كان مغلقًا أثناء تسجيله لك، قد يكون مساعدك الرقمي Alexa يستمع أيضًا.



ومرارًا وتكرارًا، مع تطور يومك - المراقبة المحوسبة تحول حياتك اليومية إلى بيانات.

وفي مجتمع اليوم، يمكن للسيارات تسجيل المواقع التي تزورها والسرعة التي تقود بها وذوقك الموسيقي - حتى وزنك يقاس بمقعدك، فهناك رسائل بريد إلكتروني، بمجرد فتحها، تسمح لأطراف ثالثة بتتبع موقعك الجغرافي.