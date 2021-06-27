الأحد 27 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تأكيداً لـ«الدستور».. وزير البترول يصدر حركة تكليفات جديدة لقيادات ورؤساء الشركات

المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا

أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مساء اليوم الأحد حركة تكليفات محدودة، شملت وكلاء لوزارة البترول والثروة المعدنية، ورؤساء شركات قطاع البترول، بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللأزمة لتحقيق الأهداف المستقبلية المستهدفة، وتبادل الخبرات اللأزمة، تأكيد لما نشره الدستور في وقت سابق.

وشملت الحركة شغل بعض المواقع الشاغرة وجاءت الأسماء التى تم تكليفها والتى حصل «الدستور» على نسخة منها كالآتي:

- المهندس محمد عبدالعزيز حلمي إسماعيل ، وكيلا لوزارة البترول والثروة المعدنية للمشروعات بوزارة البترول والثروة المعدنية.

- المهندس شريف علي حسب الله شديد ، وكيلا لوزارة البترول والثروة المعدنية لشئون البترول بوزارة البترول والثروة المعدنية.

- المهندس محمد سمير محمد عبداللطيف، رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة رشيد للبترول.

- المهندس عصام الدين محمد علي العجراوي،  رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الفرعونية للبترول.

- المهندس عمرو أحمد محمد مصطفى بدوى ، رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لمشروعات الطاقة (جاس كول)

يأتي ذلك تأكيدا لما نشره «الدستور» فى 20 يونيو الجاري خبر بعنوان «بالأسماء.. تفاصيل حركة التكليفات الجديدة لقيادات ورؤساء شركات البترول» ونوهت من خلاله أنه من المنتظر أن يصدر وزير البترول حركة جديدة لبعض قيادات ورؤساء الشركات.

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول ، أصدر فى يونيو 2021 حركة تكليفات محدودة شملت نائبا لرئيس الهيئة المصرية العامة للبترول ورؤساء شركات قطاع البترول بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية المستهدفة وتبادل الخبرات اللازمة، حيث شملت الحركة شغل بعض المواقع التي خلت وسوف تخلوا بخروج شاغليها لسن التقاعد القانوني، والتى جاء فيها بعض قيادات البترول ومنها:

المهندس محمد محمود محمد بيضون - نائبا للرئيس التنفيذي للهيئة للإنتاج وعضوا بالمجلس التنفيذي للهيئة بالهيئة المصرية العامة للبترول

المهندس أحمد محمد محمود مصطفى - رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة عجيبة للبترول.

المهندس سامي على عبدالحميد الشحات - رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة برج العرب للبترول اعتبارا من 10 يوليو 2021.

وزير البترول يصدر حركة تكليفات جديدة وزير البترول الدستور حركة تكليفات تأكيدا لـ الدستور

مواد متعلقة

وزير البترول: الوصول للاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بنهاية 2023

رئيس التحرير

وائل لطفي

عملية إنقاذ الزراعة المصرية

الأكثر قراءة

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

تأكيداً لـ«الدستور».. وزير البترول يصدر حركة تكليفات جديدة لقيادات ورؤساء الشركات

وزير النقل عن رفع كفاءة المترو: خايف أصحى الصبح ألاقى الخط الأول واقف

«العدل»: نقل مقر عمل لجان التوفيق فى المنازعات بالفيوم إلى ديوان المحافظة

محامي «فتاة بورسعيد»: المتحرش ميسور ويعمل بشركة بترول ولديه رخصة سلاح

العراقيون استقبلوا الرئيس السيسى بها.. تعرف على رقصة «الجوبى» العراقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مرعي

ماذا لو لم تحدث «30 يونيو»؟

محمود خليل

سليمان الجوسقى.. شيخ أهلكه «الطموح»

ماجد حبته

زيارة تاريخية.. وقمة استثنائية

بسنت حسن

وطن بحجم المجرة ونيل بعمر الدنيا

لواء. محسن الفحام

الاستقرار والتنمية

مؤمن المحمدي

البنت "حرة"

د. منى حلمى

عقد الزواج فى الأساس هو عقد نكاح طاعته واجبة

عبدالوهاب داود

«حمقة» الأدباء الوهمية

صور

أول صور للقطع الأثرية التى استردتها مصر من فرنسا

أول صور من موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

حملة لضبط مخالفى ارتداء الكمامة داخل مترو الأنفاق (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«فتح»: الاحتلال هو المستفيد الوحيد من حالة الفوضى

وزير الخارجية الإسرائيلي يلتقي نظيريه الأمريكي والبحريني في روما اليوم

مسؤول فلسطينى: الاحتلال ينتهج إجراءات لتهجير أهالى القدس