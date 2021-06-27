تأكيداً لـ«الدستور».. وزير البترول يصدر حركة تكليفات جديدة لقيادات ورؤساء الشركات

أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مساء اليوم الأحد حركة تكليفات محدودة، شملت وكلاء لوزارة البترول والثروة المعدنية، ورؤساء شركات قطاع البترول، بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللأزمة لتحقيق الأهداف المستقبلية المستهدفة، وتبادل الخبرات اللأزمة، تأكيد لما نشره الدستور في وقت سابق.

وشملت الحركة شغل بعض المواقع الشاغرة وجاءت الأسماء التى تم تكليفها والتى حصل «الدستور» على نسخة منها كالآتي:

- المهندس محمد عبدالعزيز حلمي إسماعيل ، وكيلا لوزارة البترول والثروة المعدنية للمشروعات بوزارة البترول والثروة المعدنية.

- المهندس شريف علي حسب الله شديد ، وكيلا لوزارة البترول والثروة المعدنية لشئون البترول بوزارة البترول والثروة المعدنية.

- المهندس محمد سمير محمد عبداللطيف، رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة رشيد للبترول.

- المهندس عصام الدين محمد علي العجراوي، رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الفرعونية للبترول.

- المهندس عمرو أحمد محمد مصطفى بدوى ، رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لمشروعات الطاقة (جاس كول)

يأتي ذلك تأكيدا لما نشره «الدستور» فى 20 يونيو الجاري خبر بعنوان «بالأسماء.. تفاصيل حركة التكليفات الجديدة لقيادات ورؤساء شركات البترول» ونوهت من خلاله أنه من المنتظر أن يصدر وزير البترول حركة جديدة لبعض قيادات ورؤساء الشركات.

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول ، أصدر فى يونيو 2021 حركة تكليفات محدودة شملت نائبا لرئيس الهيئة المصرية العامة للبترول ورؤساء شركات قطاع البترول بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية المستهدفة وتبادل الخبرات اللازمة، حيث شملت الحركة شغل بعض المواقع التي خلت وسوف تخلوا بخروج شاغليها لسن التقاعد القانوني، والتى جاء فيها بعض قيادات البترول ومنها:

المهندس محمد محمود محمد بيضون - نائبا للرئيس التنفيذي للهيئة للإنتاج وعضوا بالمجلس التنفيذي للهيئة بالهيئة المصرية العامة للبترول

المهندس أحمد محمد محمود مصطفى - رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة عجيبة للبترول.

المهندس سامي على عبدالحميد الشحات - رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة برج العرب للبترول اعتبارا من 10 يوليو 2021.