مصدر بجامعة طنطا: تحقيقات النيابة ستشهد مفاجآت كبيرة في قضية «فتاة الفستان»

كشف مصدر مطلع بجامعة طنطا أن الدكتور محمود زكى، رئيس الجامعة أحال واقعة فتاة الفستان إلى النيابة العامة، منعًا لأي حرج أمام وسائل التواصل مؤكدًا أن رئيس الجامعة تشاور مع الدكتور مصطفى فؤاد، المستشار القانوني للجامعة، متوقعًا أن تشهد تحقيقات النيابة مفاجآت عدة لصالح الجامعة، بحسب تصريحاته لـ"الدستور".



وأحال رئيس جامعة طنطا شكوى حبيبة طارق الطالبة بالفرقة الثانية بآداب طنطا وما أثارته على حسابها بفيسبوك بشأن ما تعرضت له من بعض مراقبى لجان الامتحان الثلاثاء الماضي بعد انتهاء مدة الامتحان إلى النيابة العامة، لاتخاذ اللازم حيال الواقعة، وأهاب رئيس الجامعة بالجميع عدم التطرق للموضوع لحين انتهاء النيابة من التحقيق واستبيان الحقائق كاملة.

وقالت حبيبة بطلة واقعة التنمر بآداب طنطا، لـ"الدستور"، إنها ستنتظر نتيجة التحقيقات التى ستجريها الجامعة غدًا، مؤكدة أنها تريد ألا تتكرر الواقعة مرة أخرى في المستقبل، مضيفة أن والدها سيقوم بمرافقتها أثناء أداء الامتحان غدًا وسيقدم شكوى إلى الدكتور ممدوح المصرى عميد كلية الآداب بناءً على مكالمة بينها وبين العميد، لافتة إلى أنها تعرف جيدًا جميع المراقبين أبطال الواقعة.