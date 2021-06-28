الإثنين 28 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

محمود حميدة عن فيلم «ريتسا»: أبطاله معظمهم من الشباب

محمود حميدة
محمود حميدة

كشف النجم الكبير محمود حميدة عن سبب غيابه عن الدراما التليفزيونية لفترة بعد آخر أعماله مسلسل "لما كنا صغيرين"، والذي قامت ببطولته الفنانة ريهام حجاج، وكل من خالد النبوي، ومحمود حجازي، ونسرين أمين، وعرض في رمضان قبل الماضي، قائلًا: مش لازم بيتهيألي هيطلع كل سنة كل يوم فراخ كل يوم فراخ".

وعلي الجانب الأخر، يستعد الفنان محمود حميدة للتواجد سينمائيًا من خلال الفيلم السينمائي "ريتسا"، والذي يقوم ببطولته عدد كبير من الشباب، وعن الفيلم قال "حميدة": "مش بحب أتكلم عن حاجة لسة بعملها أو تفاصيل الفيلم، لكن هو فيلم إن شاء الله يكون لطيف، أبطاله معظمهم من الشباب ومصور شاب، أنا بحب النوع ده من التعاون عشان هما يتعلموا مني، وأنا برده بتعلم منهم أنا بحب الموضوع ده".

فيلم "ريتسا" تأليف معتز فتيحة، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج أحمد يسرى، ويشارك في بطولته محمود حميدة، وأحمد الفيشاوي، وأميرالمصري، وكارولين عزمي، ومي الغيطي، ومريم الخشت، ونور إيهاب، وعائشة بن أحمد.

وتدور أحداث فيلم "ريتسا" حول 3 قصص حب مختلفة، وكل قصة لها طابع خاص وتسير في خطوط متوازية إلا أن هناك رابط بينها، بينما تتشابك فيه الأحداث بشكل كبير.

وكان قد حل أبطال فيلم "ريتسا" ضيوفًا في برنامج "its show time" للإعلاميتين مها الصغير ودينا حويدق، المذاع على قناة Cbc، وكشف أحمد الفيشاوى عن كواليس العمل في الحلقة  قائلًا: "أنا بلعب شخصية مالك منصور، وهو كاتب روائي ونجم في مكانه، وبيكتب رواية اسمه ريتسا اللي هي الفيلم، وهايكون راوي للقصة دي، وريتسا هي اسم فاكهة زي الجدوفلي وبلح البحر مدورة، ولما بتتكسر من النص بيكون جواها ثمرة طعمها حلو".

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