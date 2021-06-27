الأحد 27 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحفظ على 180 ألف مطبوعة تجارية داخل مطبعة بدون ترخيص بالمرج

مطبعة بدون ترخيص
مطبعة بدون ترخيص

أمرت نيابة المرج بالتحفظ على 180 ألف نسخة مطبوعات تجارية بدون تفويضات من أصحاب الحقوق المادية والأدبية داخل مطبعة بدون ترخيص بالمرج. 

 

كما قررت النيابة العامة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة. 

 

البداية عندما تلقي اللواء نبيل سليم مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا يفيد بتمكن مباحث المصنفات بالقاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط 180000 نسخة مطبوعات تجارية عبارة عن "علب كرتون مدون عليها أسماء لبعض الشركات "، بدون تفويضات بالطباعة من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون ، وذلك داخل (مطبعة "بدون ترخيص"، كائنة بدائرة قسم شرطة المرج، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

تعرف على عقوبة بيع الكتب دون ترخيص

 

يسعى المشرع المصري دائما للحفاظ على المال العام، وعلى حقوق الدولة، والمواطن وفى المقدمة منها حقوق المواطن فى التعليم والتعلم وفق منظومة ترفض الدولة التلاعب بها، أو حتى السعي لإفسادها وهو ما ظهر فى سن العديد من التشريعات التى تحافظ على منظومة التعليم، وفى القلب منها قانون العقوبات المصرى.

 

يحافظ قانون العقوبات المصرى، على حقوق الدولة، فى منع بيع والتلاعب بالكتب المدرسية والوسائل التعليمية، لإنجاح المنظومة، وهو ما ظهر فى الباب السابع عشر من قانون العقوبات المصري، وخصوصاً فى المادة 229 والتى تنص على ما يلى:

 

 "كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتابًا أو مصنفًا يحتوى على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة فى المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة ل تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف".

نيابة المرج التحفظ على مطبوعات تجارية بدون تفويضات أصحاب الحقوق المادية مطبعة بدون ترخيص بالمرج

رئيس التحرير

وائل لطفي

عملية إنقاذ الزراعة المصرية

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