الأحد 27 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس «بحوث الصحراء» يتابع سير العمل بمحطتي بالوظة والقنطرة

وفد بحوث الصحراء
وفد بحوث الصحراء

زار الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء والدكتور صفي الدين متولي نائب رئيس المركز للبحوث والدراسات، والدكتور حسام شوقي نائب رئيس المركز للمحطات البحثية، ومجموعة من القادة والإداريين بالمركز محطتي القنطرة وبالوظة لمتابعة سير العمل والتأكد من توفير المناخ المناسب للعمل في تلك الظروف للباحثين والعاملين.

وتفقد رئيس المركز والوفد الموافق له محطة بالوظة، وكان في استقبالهم الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس المحطة، كما تفقد صوب إكثار شتلات الزيتون وزراعة المانجو والموالح بالمحطة ووحدة تصنيع الأعلاف والمبني الإداراي بالكامل.

وأوصى بضرورة استغلال كافة الصوب الزراعية للزراعات التي تعطي ميزة نسبية للمحطة، وتجهيز فسائل نخيل (50 ألف فسيلة) للتوزيع علي باقي المحطات، ومتابعة تجهيز وتطوير مصنع الأعلاف، وتطوير قاعة التدريب واختيار المكان الأنسب لها، وتجهيز غرف الفندق ومنها 25 غرفة علي أعلى مستوى (5 نجوم) والعمل علي تسهيل كل ما يحتاجه الباحثين لتنفيذ الأبحاث علي أرض الواقع.
كما تفقد محطة القنطرة، حيث استقبلهم الدكتور ماهر إبراهيم رئيس المحطة.

الزراعة تتابع سير العمل بمحطتي مركز بحوث الصحراء بالوظة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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