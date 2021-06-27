جونسون يسعى لكسر عزلة بريطانيا.. هل يعاقب الاتحاد الاوروبي المملكة؟

يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون هذا الأسبوع المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل في محاولة لإنقاذ العطلة الصيفية، حيث اتهمت المستشارة الألمانية بمحاولة معاقبة المملكة المتحدة.



وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن ألمانيا كانت تضغط من أجل فرض حجر صحي على مستوى الاتحاد الأوروبي على السياح البريطانيين، بما في ذلك الذين تعرضوا للقاحات مزدوجة لفيروس كورونا بحجة أنه سيحمي الكتلة من متغيرات الفيروس وتحوره الهندى دلتا.



وأكدت مصادر حكومية أنها تخشى أن يعاقب الاتحاد الأوروبي السائحين البريطانيين بشكل غير عادل بسبب قدرة المملكة المتحدة المتقدمة على تحديد الطفرات الجديدة للفيروس.



أكدت المصادر أن الدول الأخرى لديها أيضًا متغيرات مثيرة للقلق ، لكنها ليست جيدة بالشكل الكافي لتحديدها.



ومن المقرر أن يلتقي جونسون بمريكل، يوم الجمعة ، في تشيكرز وسيستخدم الاجتماع لمحاولة إقناعها بالتراجع.



وستكون زيارتها واحدة من آخر زياراتها إلى الخارج قبل أن تتنحى عن منصبها كقائدة لألمانيا.

وسيركز الاجتماع بين جونسون وميركل على الوباء ، وكذلك العلاقات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



وستقترح ألمانيا ، بدعم من فرنسا ، سياسة الحجر الصحي على مستوى الاتحاد الأوروبي لمدة 14 يومًا للزائرين من البلدان التي تعتبرها دولًا مثيرة للقلق بالنسبة لمتغيرات فيروس كورونا، بما في ذلك المملكة المتحدة.

وتهدد هذه الخطوة بتعطيل عطلات ملايين البريطانيين، الذين سارعوا لحجز رحلات إلى إيبيزا ومايوركا ومينوركا ومالطا وماديرا بعد أن وضعتهم حكومة المملكة المتحدة على قائمتها الخضراء للأماكن التي لا تتطلب الحجر الصحي عند العودة.



وتزعم النساء المقيمات في فنادق الحجر الصحي في كورونا أنهن تعرضن للتحرش الجنسي من قبل حراس الأمن المدفوع لهم مقابل مراقبتهم.



كما ادعت إحدى الضحايا المزعومة أن أحد الحراس قلد ممارسة الجنس وأن آخرين طلبوا عناقًا أو موعدًا أو أدلى بتعليقات بذيئة.