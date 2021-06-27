الأحد 27 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

دعم منظومة نظافة الإسكندرية بـ6 سيارات بتكلفة 15 مليون جنيه

سيارات محطه وسيطة
سيارات محطه وسيطة بالإسكندرية

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه في إطار اهتمام المحافظة برفع كفاءة منظومة النظافة ورفع المخلفات من الشوارع؛ فقد تم تدعيم المنظومة بـ6 سيارات محطة وسيطة متنقله بتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه، سعة السيارة الواحدة أكثر من ١٥ طن مخلفات، للقضاء على تجمعات القمامة وزيادة دورات رفع المخلفات والحد من ظاهرة النباشين التي باتت تشوه المظهر الجمالي والحضاري للمحافظة.

وأكد المحافظ على رؤساء الأحياء وشركة نهضة مصر لخدمات النظافة بضرورة رفع كفاءة مستوى النظافة بجميع أحياء المحافظة، وازالة المخلفات أولا باول، وشن حملات للتصدى لظاهرة النباشين، لافتًا إلى أن توزيع عربات المحطة الوسيطة المتنقلة في المناطق الأكثر كثافة من حيث كمية المخلفات.

سيارات محطه وسيطة بالإسكندرية
سيارات محطه وسيطة بالإسكندرية
سيارات محطه وسيطة بالإسكندرية
سيارات محطه وسيطة بالإسكندرية
محافظة الاسكندرية دعم منظومة النظافة محطات متنقلة القضاء على تجمعات القمامة الإسكندرية

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وائل لطفي

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