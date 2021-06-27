85 سيارة مجهزة جديدة تنضم لأسطول إسعاف دمياط لاستقبال المصابين

تفقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الأحد، 5 سيارات إسعاف مجهزين بأعلى الإمكانيات وأنظمة العناية المركزة وأجهزة الصدمات الكهربائية، بحضور الدكتور هيثم المشد رئيس مرفق الإسعاف.

وأكدت منال أن السيارات تُعد إضافة جديدة لاسطول هيئة الإسعاف بالمحافظة ليصل إجمالى عدد السيارات ٨٥ سيارة مجهزة، مؤكدة أنه سيتم إدراج عدد ٤ سيارات من ضمن الخمسة اللاتى تم استلامهم اليوم بنقاط تمركز الإسعاف بشواطئ رأس البر، مؤكدة حرص المحافظة والأجهزة المعنية على دعم ذلك المرفق باعتباره ركيزة أساسية ضمن فريق مجابهة الأزمات.

وعقدت محافظ دمياط، الأحد، اجتماعًا مع إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط و الدكتور عثمان شعلان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، وأعضاء اللجنة المعنية بمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمدرج بها تطوير ٢٨ قرية بمركز كفر سعد بإجمالى ٢١٩ تابع.

تناول الاجتماع متابعة آخر المستجدات بمخطط التطوير بالمركز لتغطيته بكافة الخدمات، حيث اطلعت المحافظ على الموقف التنفيذى للمشروعات الجارية بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحى و الأبنية التعليمية والصحة والتى يأتى أهمها إنشاء مستشفى مركزى جديدة بكفر سعد و كذا عرض خطة تأهيل وتبطين الترع وإنشاء مجمعات خدمية وحصر المستحقين بمشروع سكن كريم وما سيتم تنفيذه بكافة القطاعات لتغطية القرى بجميع الاحتياجات.