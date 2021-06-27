الأحد 27 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تعليم بنى سويف: جولات مستمرة لتوفير متطلبات مقدري درجات الدبلومات الفنية

جولة وكيل تعليم بنى
جولة وكيل تعليم بنى سويف

أكدت سهام يوسف، وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف، الأحد، خلال تقريرها اليومي الذي ترفعه للدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف بشأن سير الامتحانات وغرفة عمليات الوزارة، على أنها قامت بتفقد لجنة تقدير درجات الدبلومات الفنية بمدرسة الكهربائية.

وأوضحت أنه بدأ، أمس، تصحيح المواد الثقافية بمدرسة الكهربائية، مؤكدة على أنها تابعت  الالتزام  بالاجراءات الاحترازية، والتأكيد على توفير كافة سبل الراحة للمعلمين المصححين والتعامل السريع مع أية  مشكلة من خلال غرفة العمليات بالمديرية

وأشارت وكيل تعليم بني سويف إلى أنه سيتم بدأ تصحيح المواد الفنية التخصصية السبت القادم، وأن منظومة العمل لا تدخر جهدا في سبيل تنفيذ توجيهات وزير التربية والتعليم ومحافظ بنى سويف للخروج بعملية الامتحانات بالشكل المطلوب.

وأكدت أنها قامت بزيارة ميدانية لعدد من استراحات مقدري الدرجات البالغ عددها ٢٤ استراحة حيث يتم توفير احتياجاتهم بشكل مستمر ، ويتم متابعة ذلك من خلال التواصل على مدار الساعة.

فى سياق منفصل، أصدر محافظ بني سويف القرار رقم (398) لسنة 2021، وتضمن في مادته الأولى :إلغاء تكليف السيد:معتز حسن محمد حسين ،من القيام بعمل مدير عام إدارة بني سويف التعليمية،مع قيام مديرة المديرية بتكليفه بالعمل بما يتناسب مع مؤهله الدراسي والمستوى الوظيفي الذي يشغله، كما تضمنت المادة الثانية من القرار ندب أحمد محمد عزت أحمد عبد المجيد معلم خبير، للعمل مديراً عاماً لإدارة بني سويف التعليمية ،تنفيذاً للحكم الصادر لصالحه في الدعوى في هذا الشأن.

كما محافظ بنى سويف تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام بمجموع 240 درجة لطلاب الشهادة الإعدادية العامة للعام 2020/2021 وذلك بناء على مذكرة تقدمت بها وكيلة وزارة التربية والتعليم سهام يوسف بشأن تحديد درجات القبول بمرحلة الثانوية العامة.

جولة وكيل تعليم بنى سويف
جولة وكيل تعليم بنى سويف
جولة وكيل تعليم بنى سويف
جولة وكيل تعليم بنى سويف
بني سويف وكيل وزارة التربية والتعليم الدبلومات الفنية دكتور محمد هاني غنيم الالتزام بالاجراءات الاحترازية غرفة العمليات

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وائل لطفي

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