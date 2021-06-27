الأحد 27 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

أمن الغربية يكثف جهوده لضبط «مهرجي الموت».. والمتوفي: «صحيت لقيت نفسي ميت»

جمال الخولى وسط جيرانه
جمال الخولى وسط جيرانه

تكثف مباحث مركز طنطا بالغربية جهودها لضبط 3 أشخاص ذهبوا لشيخ بقرية سبرباي لإبلاغه بموت أحد أبناء القرية، ليتم النداء عليه فى مكبرات المساجد، لكن اتضح أن هذا الكلام مجرد مزحة.

وقال مصدر أمني إن مباحث طنطا وإدارة البحث الجنائى يقومون بتفريغ كاميرات المراقبة حول منزل الشيخ والشوارع المحيطة بالمنزل للوصول إلى أوصاف الـ3 أشخاص الذين تسببوا فى أذى نفسى كبير لأهالي القرية.

وأكد جمال الخولى، الذى تم النداء عليه فى مساجد سبرباى، لـ"الدستور"، أنه حى يرزق، حيث فوجئ بالعديد من الاتصالات من أقاربه وجيرانه فور سماع نبأ موته فى المسجد  ، لافتًا أنه غادر منزله ليجد العشرات من أهالى القرية ينتظرون خروج الجثمان، لكن فوجىء الأهالى بوجوده بينهم، فيما كشف مصدر من داخل الأسرة أن عدد من الأقارب شعروا بالدوار ووصل الأمر إلى إغماء عدد من النساء فور مشاهدته وهو أمام المنزل، وطالب المصدر مدير أمن الغربية بسرعة القبض على المتهمين وتقديهم للعدالة فورًا ليكونوا عبرة لمَن يعتبر.

اهالي سبرباي يطالبون بسرعة ضبط المتهمين النداء على شخص داخل مساجد القرية وكلمه السر كاميرات

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