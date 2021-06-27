وزير الري يشدد على جودة تنفيذ أعمال تأهيل الترع وإجراء الاختبارات

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والدكتور أسامة الظاهر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، لاستعراض ومناقشة موقف تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التى تقوم بها الوزارة للاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل ومنها تأهيل وتبطين الترع المتعبة، وأعمال مشروع تحديث نظم الري الحديث بدلا من الرى التقليدى بالغمر لترشيد إستهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية.



واستعرض وزير الموارد المائية والرى، الأعمال الجارية لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، بالإضافة إلى التوسع في استخدام وتطبيق طرق الري الحديث لتعظيم الاستفدة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل، مشيراً إلى ضرورة الإهتمام بضبط الجودة وعمل الاختبارات المطلوبة وتنفيذ الأعمال طبقا للاشتراطات والمواصفات وتلافي أية ملاحظات أثناء التنفيذ.



وأكد الدكتور عبدالعاطي، إتخاذ إجراءات حاسمة لتصحيح كافة أوضاع الترع بمختلف المحافظات، من خلال تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، بالإضافة إلى تحقيق عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية سواء على مستوى شبكة المجارى المائية أو على المستوى الحقلى من خلال تأهيل المساقى بالتزامن مع تنفيذ أنظمة الرى الحديث وإستخدام تطبيقات الرى الذكى في الأراضى الزراعية.

وأوضح الدكتور عبد العاطى، إنه يتم إجراء إختبارات حقلية للتأكد من جودة المواد المستخدمة في تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، مع إصدار منشورات دورية بأهم ما تلاحظ أثناء التنفيذ لضبط عملية التنفيذ ومراعاتها خلال طرح العمليات الجديدة خلال الفترة المقبلة.



وشدد وزير الرى، على أهمية المتابعة المستمرة من قبل مهندسي الوزارة المشرفين على عمليات التأهيل على مختلف المستويات الإشرافية بالوزارة ، بجانب اجراء تفتيش فني دوري من أجهزة الوزارة المختصة كنوع من أنواع الرقابة الداخلية على المشروع، بالإضافة إلى الإستعانة بالكوادر العلمية بالجامعات لمتابعة الأعمال، وإجراء دراسة فنية شاملة قبل الطرح والبدء في التنفيذ.