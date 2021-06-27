كواليس استقالة وزير الصحة البريطاني بعد فيديو فاضح مع مساعدته

كشف بعض المقربين من وزير الصحة البريطاني المستقيل مات هانكوك ومساعدته جينا كولادانجيل، أنهما جادان بشأن بعضهما البعض، بعد استقالته من منصبه وانفصاله عن زوجته.

وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الأوساط السياسية شهدت ضجة كبيرة خلال الـ٤٨ ساعة الماضية، بعد انتشار مقطع فيديو فاصح لهانكوك مع مساعدته جينا في مقر وزارة الصحة.

وأخبر رئيس الحكومة بوريس جونسون في خطاب استقالته أن الحكومة مدينة للناس الذين ضحوا بالكثير في هذا الوباء لنكون صادقين عندما نخذلهم.

وتبين الآن أن وزير الصحة السابق أخبر زوجته مارثا، أنه سيتركها ليلة الخميس - فور اكتشاف أن علاقته مع جينا كولادانجيلو كانت على وشك الانهيار.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو هانكوك وهو يحتضن مساعدته كولادانجيلو الشهر الماضي داخل مكتبه الخاص ، مما أثار ضغوطًا شديدة عليه للاستقالة بسبب خرقه لقواعد التباعد الاجتماعي.

وقال الأصدقاء ليلة السبت إن الثنائي كانا يلتقيان منذ حوالي ستة أسابيع.

وقال وزير إيرلندا الشمالية براندون لويس اليوم إن هانكوك لم يستقيل على الفور لأنه “أراد أن يركز انتباهه على معالجة فيروس كورونا”، لكنه قال لشبكة سكاي نيوز إن "تريفور فيليبس كان على حق في الاستقالة بعد أن انتهز هذه الفرصة للنظر في الموقف والتفكير".

ورفض أن يكون هانكوك قد استقال فقط لأن انتقادات الآخرين بدأت تتصاعد.

وبعد أن قدم الرجل البالغ من العمر 42 عامًا استقالته عقب اتهامه بعلاقة مع مساعدته زوجة مؤسس أوليفر بوناس، انهالت ردود الفعل عبر المجال السياسي.

وقال وزير الصحة في الظل جوناثان أشوورث: "من الصواب أن مات قد استقال، لكن لماذا لم يكن لدى بوريس جونسون الشجاعة لإقالته ولماذا قال إن الأمر أغلق".