«الخوف من الجوع».. 6 أخطاء شائعة لأصحاب الصيام المتقطع

يعتبر الصيام المتقطع من الأنظمة الشائعة للتخلص من الدهون والوزن الزائد، نظرًا لنتائجه السريعة.

ومع ذلك، يجب أن يكون المرء حذرًا لأن الخطة قد تأتي بنتائج عكسية كبيرة، وقد سلط الخبراء بموقع "healthybuilderz" الطبي الضوء على أكثر الأخطاء الشائعة لنظام الصيام المتقطع.



ما زلت تأكل طعامًا غير صحي:

يعتمد الصيام المتقطع علي تقسيم اليوم إلي جزئين جزء يمنع فيه تناول الطعام والجزء الأخر لتناول الطعام، ولذا يعتقد البعض أنه في الوقت المخصص لتناول الطعام يمكن تناول ما لذ وطاب وهذا إعتقاد خاطئ.

أكد الأطباء، أن الالتزام بنظام غذائي صحي هو عمل روتيني، فعليك بتناول الطعام الصحي بشكل كبير والابتعاد عن تنال الأطعمة الدسمه والغنية بالدهون، فبالنسبة لأولئك الجدد على الصيام المتقطع، فلابد من التركيز على اللحوم والأسماك والخضروات الطازجة غير المصنعة والطازجة قدر الإمكان.



عدم استغلال وقت الفراغ:

يلجأ البعض لتناول الطعام والحلويات بسبب عدم الانشغال بشئ ما، الأمر الذي يتسبب في كسب الكثير من الدهون، وهذا من المشكلات التي تواجه أصحاب حمية "الصيام المتقطع"، لذا ينصح الاطباء بضرورة تخصيص وقت تناول الطعام فى الاوقات التي لا تعمل بها، من أجل حرق المزيد من الدهون، وتناول الحصه الغذائية في الوقت المحدد لها.



الإفراط في استخدام المنشطات:

غالبًا ما يتناول الأشخاص الذين يصومون بشكل متقطع القهوة كوجبة صباحية كاملة، فقد يساعد شرب كوب أو كوبين في حمايتك من الجوع، كما أن القهوة مفيدة أيضًا لزيادة معدل الأيض في حرق الدهون، ولكن تناول القهوة بعد الساعة الثانية عشرة ظهراً فكرة سيئة ومضره للجسم.



لا تضغط نفسك:

أشار خبراء التغذية إلى ضرورة أخذ الأمور بسهولة عندما تبدأ الصيام المتقطع، فإذا كنت تأكل الكثير من الأطعمة غير الصحية، وانتقلت فجأة إلى وجبة واحدة يوميًا، فهذا تغيير كبير يحتاج الي تعود وصبر.



الخوف من الجوع:

الشعور بالجوع لا بأس به، يحدث للجميع في كل مكان فلن يسمح الجوع لعضلاتك بالفناء، ولن يكون الصوم لمدة ستة عشر إلى عشرين ساعة قاتلاً وهذا ما اكدته الكثير من الأبحاث.