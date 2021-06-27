الأحد 27 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

مجلس النواب يوافق على قرض البنك الدولي لدعم نظام التأمين الصحي الشامل

النائب علاء حمدي
النائب علاء حمدي قريطم

وافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (190) لسنة 2021، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي.

 

وقال النائب علاء حمدي قريطم عضو مجلس النواب، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن منظومة التأمين الصحي تعد من أفضل الإنجازات التي حققها الرئيس عبد الفتاح السيسي على أرض الواقع، مطالبا بتفعيل المنظومة بجميع محافظات مصر خلال فترة وجيزة لا تتعدي الثلاث سنوات حتى تشمل جميع الافراد والمواطنين.

 

وأضاف قريطم خلال انعقاد الجلسة العامة اليوم الأحد خلال مناقشة الاتفاقية أنه لولا قيام الجمهروية الجديدة والدولة الحديثة التي أسسها السيسي، لما كانت عليه الدولة الآن، مشيرا إلى أنه كان هناك وقفة جادة من الرجالة الذين يحبون الدولة، معلنا موافقته على الاتفاقية، قائلا: “ندعم القرض ونتمنى ان تكون جميع القروض من أجل تحسين الصحة والتعليم من أجل البسطاء”.

 

وطالب قريطم بتطبيق التأمين الصحي بجميع المحافظات وليس فقط محافظة البحيرة، مشيرا إلى أننا سعداء أن هنك تغيير على أرض الواقع.

 

وتأتي الاتفاقية في إطار جهود الحكومة المصرية في جميع المجالات وخاصة في مجال دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر تم الاتفاق على توقيع قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي الخاص بمشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر من خلال توسيع تغطية نظام التأمين الصحى الشامل في محافظات المرحلة الأولى: " أسوان، والإسماعيلية، والأقصر، وبورسعيد، وجنوب سيناء، والسويس" فضلا عن تعزيز لحوكمة ودعم المؤسسات المعنية بالتأمين الطبي الشامل في مصر، وتتولى وزارة المالية تنفيذ المشروع.

ويتضمن القرار مادة واحدة والتي جاءت على النحو التالى: وأوفق على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي ، والموقع بتاريخي 20/1/2021 و 21/1/2021.

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