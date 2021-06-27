إندونيسيا تعلن حصيلة إصابات يومية قياسية بكورونا المستجد

سجّلت إندونيسيا عددا قياسيا جديدا للإصابات اليومية بفيروس كورونا الأحد، بلغ أكثر من 21 ألفا في وقت باتت المستشفيات تضيق بالمرضى في جاكرتا وغيرها من بؤر كوفيد في البلد الواقع جنوب شرق آسيا.

وترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات في إندونيسيا بفيروس كورونا إلى أكثر من 2,1 مليون مع 57138 وفاة.

لكن يرجّح أن يكون العدد الفعلي أعلى بكثير نظرا لمعدلات فحوص كورونا المنخفضة.

وازدادت الإصابات بفيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة بعدما سافر الملايين عقب انتهاء شهر رمضان في مايو فيما أشارت السلطات إلى وجود نسخ متحوّرة جديدة لفيروس كورونا أكثر عدوى.

وقالت الناطقة باسم الفريق المكلف احتواء فيروس كورونا سيتي ناديا ترميزي: "توقعنا أن يزداد عدد الإصابات"، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تبلغ الإصابات ذروتها في غضون أسبوعين إلى ثلاثة.

