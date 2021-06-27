محافظ مطروح يبحث سبل تطوير الأداء بالديوان العام مع وفد الأكاديمية العربية

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، وفد الأكاديمية العربية للعوم والتكنولوجيا والنقل البحرى برئاسة الدكتور إيهاب ياقوب مساعد رئيس الاكاديمية وعمداء عدد من الكليات والمعاهد والدراسات العليا بالأكاديمية بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح ومديري المديريات والإدارات المعنية، وشباب تدريب البرنامج الرئاسى .

وقال محافظ مطروح إن ذلك يأتي في إطار بحث سبل تطوير الأداء والعمل بديوان عام محافظة مطروح والعمل على مواكبة الأداء الحكومى لتطور التكنولوجى مع ما أحدثه من نقلة فى ادارة وصنع القرار ومنها منظومة التحول الرقمى ومنظومة التأمين الصحى الجديدة بما يواكب المشروعات التنموية الكبرى على ارض المحافظة و رؤية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الاجراءات مع تقليل الوقت والجهد مع استثمار كافة الامكانيات الموجودة .



وأوضح محافظ مطروح أنه سيتم عمل تقييم مع قراءة مؤشر أداء العمل الحالى والعمل على تحسينه من خلال اعداد التدريب والتأهيل المناسب وفق المهام الرئيسية لكل ادارة والمستهدف منها من أجل تحقيق الرضا الوظيفى وخدمة المواطنين والخدمات المقدمة، مع تطوير الأداء والقدرة على الابتكار.

وأضاف أن سيتم ذلك من خلال تعاون الأكاديمية مع المحافظة فى تنفيذ دورات تدريبية والارتقاء بالمستوى التعليمي والمهنى من خلال التقديم على درجة الماجيستير والدكتوراة فى عدد من التخصصات الهامة ذات الصلة بتطوير الاداء الحكومى.

وكانت محافظة مطروح قد أعلن عن إطلاق المرحلة الأولى للمبادرة القومية "المسئول الحكومي المحترف» بهدف رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال تنمية قدرات ومهارات قيادات الإدارة من الدرجات العليا و الوسطى والإشرافية في المصالح الحكومية لإعداد كوادر شابة قادرة على تقلد المناصب القيادية بما يساهم في تطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء وتقديم أفضل خدمة للمواطن بعدد 50 متدرب لمدة 40 يوماً .

جاء ذلك حرصاً على رفع كفاءة موظفى الخدمات الجماهيرية بما يستوعب مشروعات تطوير الأداء الحكومى كالتحول الرقمى والميكنة واستدامتها بمحافظة مطروح، وبالتنسيق والتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة التنمية المحلية.

محافظ مطروح وإيهاب ياقوب

محافظ مطروح وإيهاب ياقوب

محافظ مطروح وإيهاب ياقوب

محافظ مطروح وإيهاب ياقوب

محافظ مطروح وإيهاب ياقوب