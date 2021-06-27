الأحد 27 يونيو 2021
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محافظات

محافظ كفرالشيخ يتابع أعمال البحث الميداني الجديد لمستحقي «تكافل وكرامة»

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اعمال الانتهاء من البحث الميدانى الجديد لمستحقى تكافل وكرامة للحالات الموقوفه او المرفوضة، بالتعاون مع الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، وإشراف المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك لتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمستحقين، وإضافة المواليد الجديدة وكذلك الأبناء غير المضافين بالتكوين الأسري، وكذلك تعديل فئات الأبناء بالمراحل التعليمية المختلفة.

 

أكد اللواء جمال نورالدين، بضرورة التعاون التام مع الباحث الميدانى الذي سيزور الأسرة بمحل إقامتها وامداده بكافة المعلومات الصحيحة والدقيقة حرصا على مصلحتهم، منوها إلى عدم الاستماع إلى أي إشاعات مغرضة مما يروضها البعض بشأن إلغاء المساعدة، مؤكدا أن عملية التحديث لها فؤائد عديدة للأسرة، لافتا إلى أنه سيتم تسليم الأسر التى لديها أبناء أقل من 6 أعوام البطاقة الصحية لها، كما طمأن نورالدين، أنه على جميع الحالات التي قامت بتغيير محل إقامتها، بأنه لا داعى للقلق وعليهم سرعة إخطار الوحدة بمحل إقامتها الجديد بالتفصيل حتى ولو كان خارج المحافظة.

 

وأوضح المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ، أنه تم تشكيل لجنة على مستوى الإداره الاجتماعية لكل مركز ومشكلة من رئيس كل وحدة اجتماعية من الباحثين الاجتماعيين ومكلفات الخدمة الاجتماعية، لبحث جميع الحالات الواردة من قبل الوزارة بحث ميدانى كامل وشامل، من جميع النواحى الاجتماعية والاقتصادية للأسر المرفوضة والموقوفة من المساعدة بمنتهى الحيادية والشفافية وجارى الانتهاء من هذه الابحاث لإعادة صرف هذه الحالات الموقوفة مرة اخرى والحصول على المساعده المالية تكافل وكرامة، حيث شكلت لجنه مكثفه من جميع المديريات الاجتماعيه على مستوى الجمهوريه لاعاده فحص وبحث جميع الحالات الموقوفه من مساعده تكافل وكرامة من قبل الوزارة وكثرة الشكاوى الواردة على البوابة الالكترونيه للوزاره.

 

يذكران المستندات المطلوبة للفحص شملت " صورة بطاقة الزوج والزوجة، وصور شهادات جميع الأبناء أقل من 16 عاما، صورة بطاقة الأبناء فوق سن 16 عاما ولم يتزوجوا وصورة الكارنيه للأبناء بالتعليم الجامعي، كذا بيان قيد مدرسي للأبناء بمراحل التعليم معتمد ومختوم بختم الشعار، وكذا صورة من وثيقة عقد الزواج، صورة من شهادة الوفاة فى حالة وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبناء  بالإضافة إلى شهادة حيازة زراعية معتمدة ومختومة بختم الشعار وصورة بطاقة التموين الخاصة بالأسرة.

كفر الشيخ تكافل وكرامة التضامن البحث مستحقين

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