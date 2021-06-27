الأحد 27 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بعد إثارتها للجدل.. قصة وتفاصيل فيلم «أحاسيس» بطولة علا غانم

علا غانم من فيلم
علا غانم من فيلم احاسيس

أثارت الفنانة علا غانم الجدل بعد تصريحاتها حول ندمها علي تقديم فيلم "أحاسيس" الذي قدمته عام 2010 مع المخرج والمنتج هاني جرجس فوزي بسبب جرأته.

فقد عبرت علا غانم عن ندمها قائلة إنها في هذه الفترة كانت لا ترفض أي دور يعرض عليها بسبب حاجتها الشديدة للمال لسد احتياجاتها. 

وتأتي تصريحات علا غانم بعد أيام قليلة من وفاة المنتج المخرج هاني جرجس فوزي، وفي سياق ذلك ترصد "الدستور" تفاصيل وكواليس وقصة الفيلم. 

مشهد من فيلم احاسيس  

قصة فيلم أحاسيس

استقر المخرج والمنتج هاني جرجس فوزي على اسم "أحاسيس" بشكل نهائي للفيلم، بعد تغيير أكثر من مرة حيث كان في البداية يحمل اسم "صرخات عاشقا"  ثم تم استبداله بـ"أحاسيس عاشقات" إلى أن تم الاستقرار على "أحاسيس" نظرًا لأنه الأنسب لأحداث الفيلم وهو أول فيلم يناقش قضية المشاكل الجنسية بين المتزوجين في السينما المصرية.

ودارت أحداث الفيلم حول المشاكل الجنسية التي تتعرض لها المرأة بعد الزواج لأسباب مختلفة تختلف من سيدة إلى أخرى حيث يعرض الفيلم 4 نماذج لـ4 سيدات يعانين من هذه المشاكل بعد الزواج.

مشهد من فيلم احاسيس 

أبطال الفيلم 

في البداية رشح المنتج والمخرج هاني جرجس فوزي عدد من النجمات في مصر لبطولة الفيلم ولكن اسماء عديدة رفضت بسبب جرأته والقضايا الحساسة التي يطرحها بعدما أطلعوا على سيناريو الفيلم، واستقر في النهاية صناع الفيلم علي الفنانة علا غانم وراندا البحيري ومروي اللبنانية وماريا وإيناس النجار عبير صبري وأحمد عزمي وإداورد وباسم سمرة. 

مشهد من فيلم احاسيس 
مشهد من فيلم احاسيس 
علا غانم فيلم احاسيس قصة فيلم احاسيس كواليس تصوير فيلم احاسيس احاسيس علا غانم كلمة أخيرة لميس الحديدى

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وائل لطفي

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