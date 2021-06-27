الأحد 27 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق جوبا للسلام تتمسك بمواجهة الانفلات الأمني

اللجنة الوطنية العليا
اللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ إتفاق

ترأس النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو بالقصر الجمهوري، اليوم، الاجتماع الخامس للجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، وتم تكليف عددا من الأعضاء لمتابعة  تشكيل لجان الترتيبات الأمنية.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس السيادة، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي ، الفريق الركن ياسر العطا، مالك عقار إير والدكتور الهادي إدريس، وآخرين حيث إطلع الاجتماع على موقف تنفيذ التوجيهات والقرارات السابقة، وذلك حسب بيان لمجلس السيادة الانتقالي.

وقال رئيس مفوضية السلام الدكتور سليمان الدبيلو، إن اللجنة إستمعت لتقارير اللجان منها لجنة الاختلالات التي شارفت على الفراغ من عملها، وسترفع تقريرها النهانئ في غضون اليومين المقبلين، كما اطلعت أيضا على تقرير لجنة شرق السودان، حيث أوصى الاجتماع  بضرورة الإسراع في عملها لمعالجة قضية الشرق. 

وأشار الدبيلو إلى ان اللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق السلام، حددت مهام اللجنة الخاصة بالتلفتات الأمنية، والتي لا علاقة لها باللجنة المشتركة  لحماية المواطنين بدارفور، كما تم تكليف عددا من الأعضاء لمتابعة تشكيل لجان الترتيبات الأمنية. 

وفيما يلي القوة المشتركة لحماية  المدنيين في دارفور، أوضح الدبيلو أن جميع الأطراف التزمت بتسليم قوائمها للمشاركة في غضون يوم واحد من الآن توطئة للشروع في تكوين هذه القوة.

السودان إتفاق جوبا لسلام السودان مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو للجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ إتفاق جوبا لسلام السودان

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