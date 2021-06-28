لكسر روتين وجبة الغذاء.. طريقة عمل لازانيا بالخضار «محبوبة الأطفال»
دائما ما تكون وجبة الغذاء، مصدر للكثير من الأسر والتفكير في عمل وجبة مغذية للأسرة، لذلك سنقدم لكم وجبة "لازانيا بالخضار" التي يعشقها الكبار والصغار، والتي تتمتع مكوناتها بعناصر غذائية كثيرة من فيتامينات وبروتين وحديد، ومعظم ما يحتاجه الجسم من غذاء.
وإليكم مقادير أكلة "لازانيا بالخضار":
20 شريحه لازانيا
200 جرام بصل شرائح
20 جرام ثوم مفروم
300جرام جزر مقطع شرائح
200جرام فلفل رومى مقطع مكعبات صغيرة
300 جرام مشروم
200 جرام بسله
200 جرام كوسه
10 جرام زعتر
100جرام زيت
ملح وفلفل حسب الرغبه
400 جرام جبنه موزاريلا
البشامل
لتر لبن
كيس بشامل
وإليكم طريقة تحضير البشامل:
-ضعي اللبن في إناء ويغلي ثم يضاف له كيس من بشاميل ويقلب لمد5 4دقائق ويترك جانبا ليبرد.
ولتحضيرالخضار، اتبعي الخطوات الآتية
1- يوضع الزيت في اناء علي النار حتي يسخن.
2- ثم ضع البصل والثوم ونقلب ونضيف المشروم والزعتر ونقلب لمده 3 دقائق ثم نضيف باقي الخضار ويقلب لمده 5 دقائق.
بعد تحضير البشامل والخضار، ادهني الصنية بقليل من الزبدة، وضعي شرائح اللازانيا في الصينية وفوقها خلطة الخضار.
بعد ذلك ضعي جزء من البشامل، تكررالعملية 4 مرات وتكون آخر طبقه شريحة لازانيا ثم نضيف البشامل علي وجه الصينية وترش الجبنة الموزاريلا علي الوجه، ثم يسخن الفرن علي درجة حرار متوسطة وتدخل اللازنيا الفرن لمده 30 دقيقة وتقدم ساخنة.
وكلمة لازانيا في الأصل تعني "قدر الطبخ" والآن تستعمل لوصف هذه الأكلة بالرغم من أن الطبق أصله إيطالي، إلا أن الكلمة نفسها لها أصول إغريقية معناها "قدر الطبخ"، والعديد من الحضارات ولغاتهم استخدموا الكلمة في معناها الأصلي، لكن بعد فترة ليس بطويلة أصبح الناس يستخدموا هذا اللفظ لوصف هذه الأكلة.