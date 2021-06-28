لكسر روتين وجبة الغذاء.. طريقة عمل لازانيا بالخضار «محبوبة الأطفال»

دائما ما تكون وجبة الغذاء، مصدر للكثير من الأسر والتفكير في عمل وجبة مغذية للأسرة، لذلك سنقدم لكم وجبة "لازانيا بالخضار" التي يعشقها الكبار والصغار، والتي تتمتع مكوناتها بعناصر غذائية كثيرة من فيتامينات وبروتين وحديد، ومعظم ما يحتاجه الجسم من غذاء.

وإليكم مقادير أكلة "لازانيا بالخضار":

20 شريحه لازانيا

200 جرام بصل شرائح

20 جرام ثوم مفروم

300جرام جزر مقطع شرائح

200جرام فلفل رومى مقطع مكعبات صغيرة

300 جرام مشروم

200 جرام بسله

200 جرام كوسه

10 جرام زعتر

100جرام زيت

ملح وفلفل حسب الرغبه

400 جرام جبنه موزاريلا

البشامل

لتر لبن

كيس بشامل

وإليكم طريقة تحضير البشامل:

-ضعي اللبن في إناء ويغلي ثم يضاف له كيس من بشاميل ويقلب لمد5 4دقائق ويترك جانبا ليبرد.

ولتحضيرالخضار، اتبعي الخطوات الآتية

1- يوضع الزيت في اناء علي النار حتي يسخن.

2- ثم ضع البصل والثوم ونقلب ونضيف المشروم والزعتر ونقلب لمده 3 دقائق ثم نضيف باقي الخضار ويقلب لمده 5 دقائق.

بعد تحضير البشامل والخضار، ادهني الصنية بقليل من الزبدة، وضعي شرائح اللازانيا في الصينية وفوقها خلطة الخضار.

بعد ذلك ضعي جزء من البشامل، تكررالعملية 4 مرات وتكون آخر طبقه شريحة لازانيا ثم نضيف البشامل علي وجه الصينية وترش الجبنة الموزاريلا علي الوجه، ثم يسخن الفرن علي درجة حرار متوسطة وتدخل اللازنيا الفرن لمده 30 دقيقة وتقدم ساخنة.

وكلمة لازانيا في الأصل تعني "قدر الطبخ" والآن تستعمل لوصف هذه الأكلة بالرغم من أن الطبق أصله إيطالي، إلا أن الكلمة نفسها لها أصول إغريقية معناها "قدر الطبخ"، والعديد من الحضارات ولغاتهم استخدموا الكلمة في معناها الأصلي، لكن بعد فترة ليس بطويلة أصبح الناس يستخدموا هذا اللفظ لوصف هذه الأكلة.