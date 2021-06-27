الأحد 27 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حبس صاحب مخزن خردة لسرقته معدات بناء من داخل موقع بالمرج

حبس صاحب مخزن خردة
حبس صاحب مخزن خردة

أمرت نيابة المرج، بحبس صاحب مخزن خردة ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بسرقة معدات بناء من أحد المواقع تحت الإنشاء بأسلوب المغافلة بمنطقة المرج. 

 

كما قررت النيابة العامة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة. 

 

البداية عندما وردت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، قيام صاحب مخزن خردة كائن بدائرة القسم بسرقة معدات وأدوات بناء خاصة بأحد المواقع تحت الإنشاء وإخفائها داخل المخزن ملكه.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن المشار إليه وأمكن ضبط المتهم حال تواجده بداخله، وبحوزته (29  ماسورة حديدية "شداد"– 14 كابل كهربائى مختلف الأحجام والأنواع -  16 قطعة حديدية – 6 فتيل – 2 كشاف خاصين بأعمدة الإنارة " جميعهم مجهولين المصدر" - سيارة نصف نقل ملك المتهم)، وبمواجهته اعترف بقيامه بسرقة المضبوطات من داخل موقع إحدى شركات المقاولات بأسلوب "المغافلة" باستخدام السيارة المضبوطة بحوزته بقصد التصرف فيها بالبيع "كخردة"، وباستدعاء المسئول عن الموقع تعرف على المضبوطات، واتهمه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

سرقة معدات بناء مواقع تحت الإنشاء اسلوب المغافلة منطقة المرج صاحب مخزن خردة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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