الأحد 27 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البحرين تدين إطلاق الحوثيين طائرة مفخخة وصاروخين باليستيين تجاه السعودية

طائرة بدون طيار
طائرة بدون طيار

أدانت مملكة البحرين، إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرة بدون طيار مفخخة وصاروخين باليستيين تجاه مدينتي نجران وخميس مشيط بالمملكة العربية السعودية، في عدوان جبان يستهدف الآمنين والأعيان المدنية، ويعكس إصرار جماعة الحوثي على عرقلة الجهود الرامية لاستتباب الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية - في بيان اوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) اليوم الأحد: وقوف البحرين التام في صف واحد مع السعودية فيما تتبناه من سياسات وإجراءات لحماية أمنها واستقرارها، منوهة بضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات جادة لردع الانتهاكات التي تقوم بها جماعة الحوثي الإرهابية.

مملكة البحرين نجران خميس مشيط السعودية الخارجية البحرينية

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