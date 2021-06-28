الإثنين 28 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بيومى فؤاد يبدأ تصوير مسلسله الجديد «المماليك»

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

ينطلق الفنان بيومي فؤاد في تصوير أحداث مسلسله الجديد "المماليك"، والذي ينتمي لأعمال طويلة الحلقات التي تصل إلى 60 حلقة خلال الأيام القليلة القادمة، في العمل الذي يعرض خلال الموسم الشتوي القادم. 

 

وخلال العمل يشارك الفنان الشاب أحمد فتحي الشهير بـ"أحمد سنة"، في العمل الذي يتناول قضايا اجتماعيه، حيث يشارك فؤاد في أكثر من موقف كوميدي في العمل الذي يتولى مهمة كتابته السيناريست هشام هلال، ومن إخراج حازم فودة.

 

ويجسد أحمد سنه، خلال أحداث مسلسل "المماليك" شخصية مصور فوتوغرافي  يستعين به بطل العمل الفنان بيومي فؤاد للخروج من مأزق مع إحدى السيدات التي يتعرف عليها خلال الأحداث.

 

مسلسل "المماليك" من بطولة بيومى فؤاد، رانيا يوسف، محمد لطفى ، محمد سليمان ، نانسى صلاح، رامى غيط ، فيدرا ، عمر حسن يوسف،  دوللى شاهين، وسيدرا، رامى وحيد، عمر حسن يوسف، حنان سليمان، عفاف رشاد.

 

ويظهر الفنان بيومي فؤاد في المسلسل بدور رجل أعمال يعشق الستات وتتوالى الأحداث في إطار درامي تشويقي.

 

الجدير بالذكر أن أحمد سنة، شارك في ماراثون دراما رمضان الماضي بمسلسل "النمر" وهو بطولة محمد إمام، نرمين الفقي، محمد رياض، هنا الزاهد، عمرو عبد الجليل، وبيومي فؤاد، وأحمد خالد صالح، وولاء الشريف وأحمد عبد الله محمود ومحمود حافظ ومحمد مهران، إشراف عام على الإنتاج حسام شوقي، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل، ومن إنتاج سينرجي تامر مرسي.

 

في سياق متصل، يصور بيومي فؤاد هذه الفترة مسلسل اخر يحمل اسم "عودة الأب الضال"، وهو من بطولته برفقه عبير صبري وعدد كبير من النجوم وهو مكون من 60 حلقه ايضا، وبعده سيتفرغ فؤاد لفيلمه السينمائي الجديد "انا بابا يلا"، والذي يعكف صناعه على التحضير له خلال الفترة الحالية، وترشيح النانين المشاركين فيه وإبرام التعاقد معهم.

أحمد سنة
أحمد سنة
رمضان محمد صلاح دراما رمضان رانيا يوسف أحمد فتحى محمد لطفي بيومي فؤاد هنا الزاهد خالد صالح عمرو عبد الجليل

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