الأمن يلقى القبض على 4 لصوص اقتحموا طاحونة ذهب في أسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية بأسوان، اليوم الأحد، من القبض على 4 متهمين باقتحام طاحونة ذهب بقرية نجع ونس بمدينة دراو بأسوان بالأسلحة الآلية.

وكان بلاغ وصل إلى الأجهزة الأمنية يفيد بقيام مجهولين باقتحام مطحنة خام ذهب مستخدمين الأسلحة الآلية.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وتبين أن مجهولين ملثمين اقتحموا مطحنة مستخدمين الأسلحة الآلية وتعدوا على العاملين بمطحنة بعد سرقة كمية من الذهب.

من جانبها كثفت الأجهزة الأمنية برئاسة اللواء أحمد الراوي مدير المباحث جهودها للقبض علي الملثمين المجهولين.

وتمكنت القوة من تحديد هويتهم والقبض عليهم وبحوزتهم المسروقات وبندقيتين آليتين استخدمتا في واقعة الاقتحام.

كما تمكنت أجهزة مديرية أمن أسوان من ضبط 5 متهمين وبحوزتهم 5 أسلحة نارية، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 750 جرامًا، و100 جرام حشيش، وذلك في عدة حملات أمنية على مستوى المحافظة بناء على توجيهات اللواء عصام عثمان مدير الأمن.

وتحرر المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها وعلى وجه الخصوص أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل أنواع المواد المخدرة.