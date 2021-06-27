«بيطري القاهرة» تواصل تحصينها للحيوانات ضد الحمى القلاعية

شنت مديرية الطب البيطري بالقاهرة، الأحد، حملة إرشادية بإشراف الدكتورة حنان إدرار، مدير إدارة الزاوية البيطرية؛ للتوعية بالتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وفقًا لبرامج التحصينات التي حددتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وقامت د.إيمان الهواري، رئيس قسم الوقاية والإرشاد الأحد، بعمل لجنة تحصين حمي قلاعية ووادي متصدع تحت إشراف الدكتور تامر المشد، مدير إدارة التبين بمنطقة الحكر القبلي وعرب الحكر وتم ترقيم وتسجيل للحيوانات وتم عمل حملة إرشادية لتوعية المواطنين لأهمية التحصين والوقاية من الأمراض.

وقال الدكتور محمد عطية، رئيس إدارة الطب الوقائى بهيئة الخدمات البيطرية إن مرض «الحمى القلاعية» قد يسبب عدوى شديدة جدا للحيوانات، كما يسبب خسائر اقتصادية للمربى بدرجة كبيرة، لأنه يؤثر على إنتاجية الحيوان من لحوم وألبان، منوهًا إلى أن تلك الحمى قد تكون قادرة على الانتشار بشكل سريع، ومن هنا تأتي أهمية تحصين المواشى ضد هذا المرض، حتى تمنع هذه الإصابة نهائيًا.

ولفت رئيس إدارة الطب الوقائى إلى أن هناك حملة تطعيم للحمى القلاعية كل 4 شهور، وتستهدف كل حملة جميع الحيوانات في 27 محافظة، بالتنسيق مع المحافظين والإدارة المحلية بكل حملة، حتى يوجد تعاون مشترك بين أجهزة الدولة في نجاح تلك الحملة.

وأوضح د.محمد عطية أن حملة التحصينات ضد إنفلونزا الطيور تستهدف تحصين مليون و811 ألفا و943 طائرًا، مشيرًا إلى أن الهيئة ممثلة في الإدارة المركزية للطب الوقائى تتولى من جانبها إصدار شهادات الأمان الحيوى للمزارع التى يتم التأكد من مطابقتها لشروط الأمان الحيوى بعد معاينتها، مشيرا إلى أن إجمالي عدد المزارع التى تم معاينتها بلغ 1533 مزرعة خلال نفس الفترة.

وأكد رئيس الطب الوقائى أن إجمالي عدد تصاريح نقل الطيور الصادرة من الإدارات البيطرية التى تتبع المديريات البيطرية بالمحافظات بلغت (5300) تصريح وبلغ إجمالي عدد الطيور المنقولة بين المحافظات 5.366.315 طائرًا.

تحصين بيطري القاهرة للحيوانات ضد الحمى القلاعية