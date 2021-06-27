الأحد 27 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس «ديلر» ضبط بحشيش في الشرابية

حبس
حبس

أمرت نيابة الشرابية بحبس تاجر مخدرات لمدة 4أيام على ذمة التحقيقات ، ضبط بحوزته حشيش  بمنطقة الشرابية، كما قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة. 

وكانت وحدة مباحث قسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة اليوم الأحد، قد تمكنت من ضبط أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة القسم، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش– كمية من مخدر البودرة – مبلغ مالي).
بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة،  و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.


- عقوبة الاتجار في المخدرات


وضعت الدولة  خطة لمحاربة تجارة المواد المخدرة،  تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ،  سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما قرر قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

نيابة الشرابية تاجر مخدرات ضبط بحوزته حشيش الشرابية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عملية إنقاذ الزراعة المصرية

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