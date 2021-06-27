الأحد 27 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة جنوب الوادي يطمئن على سير الامتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة

الدكتور يوسف غرباوي
الدكتور يوسف غرباوي

قال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، إن امتحانات الجامعة تُجرى وفق إجراءات احترازية مشددة والتزام تام بهذه الإجراءات داخل اللجان، مشيرًا إلى أن أعمال الكنترول مستمرة لإعلان النتائج خلال يوليو المقبل.

فى سياق متصل، قام الدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور بدوي شحات، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب بجولة تفقدية لكليات التربية والزراعة.

وأدى الامتحانات طلاب الفرقة الأولى والثالثة بكلية الإعلام والفرقة الأولى والثالثة بكلية التربية الرياضية والفرقة الثانية والرابعة بكلة التربية بقنا والفرقة الأولى والثالثة بكلية العلوم والفرقة الأولى والثالثة بكلية الهندسة والفرقة الاولى والثانية بكلية الزراعة و الفرقة الاولى والثالثة بكلية التربية النوعية والفرقة الاولى بكلية طب الفم والأسنان والفرقة الاولى والفرقة الثالثة والفرقة الرابعة بكلية العلاج الطبيعي و الفرقة الاولى بكلية الحاسبات و المعلومات بقنا و الفرقة الثانية والرابعة بكلية التربية بالغردقة و الفرقة الاولى و الثانية بالمعهد الفني الصحي و الفرقة الثانية كلينك بكلية الصيدلة والفرقة الاولى والفرقة الثانية بالمعهد الفنى للتمريض.

وافتتح رئيس جامعة جنوب الوادي حفل مشروعات التخرج لطلاب السنة النهائية بكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال، بحضور الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، لافتًا إلى أن طالب الإعلام من أخطر منتجات الجامعة، لأنه المسؤول مستقبلاً عن تشكيل فكر ووعى المجتمع وأيضًا تصحيح الكثير من المفاهيم.

لجان شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة دعم قنا عمل الفن الاولى طبيعي انا الرابع شخص سير معهد

رئيس التحرير

وائل لطفي

عملية إنقاذ الزراعة المصرية

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