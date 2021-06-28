الإثنين 28 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

سويسرا تفتح أبوابها أمام السياح الملقحين: شروط السفر وما يمكنك فعله هناك

سويسرا تفتح أبوابها
سويسرا تفتح أبوابها أمام السياح

أعادت سويسرا فتح أبوابها أمام المسافرين ولا توجد قيود إضافية للوصول إلى تلك الوجهة، حيث يحتاج الزوار إلى التطعيم الكامل أو التعافي من كورونا في الأشهر الستة الماضية لتجنب قواعد العزل الذاتي.

وتشتهر سويسرا بمناظر جبال الألب وخبرتها في صناعة الساعات وحبها لكل ما يتعلق بالشوكولاته، ومدن سويسرا الجذابة والقرى الجبلية الجذابة مفتوحة الآن للاستكشاف.

سويسرا

من يمكنه السفر إلى سويسرا؟

للتأهل للسفر إلى سويسرا، يجب أن يكون المسافرون قد تلقوا الجرعة الثانية من أي حقنة من لقاح كورونا قبل 14 يومًا على الأقل من الوصول.

طورت السلطات السويسرية أيضًا خدمة Travelcheck سهلة الاستخدام للغاية حيث يمكن للسائحين إدخال معلومات حول المكان الذي يسافرون منه وحالة التطعيم الخاصة بهم، لمعرفة ما إذا كانوا مؤهلين للسفر إلى سويسرا وما هي القيود المطبقة.

سويسرا

ماذا علي أن أفعل قبل السفر؟

يحتاج المسافرون إلى ملء استمارة دخول قبل السفر إلى سويسرا في المكتب الفيدرالي للصحة العامة .

لا يحتاج الأطفال دون سن 16 عامًا إلى إظهار دليل على نتيجة سلبية لاختبار فيروس كورونا ولا سجل التطعيم عند دخول سويسرا.

ما هي اللقاحات التي تعترف بها سويسرا؟

تعترف سويسرا بجميع اللقاحات المعتمدة من قبل وكالة الأدوية الأوروبية أو المعتمدة للاستخدام في حالات الطوارئ من قبل منظمة الصحة العالمية وهي Pfizer و Moderna و AstraZeneca و Johnson & Johnson.

وتعترف الدولة باللقاحات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية للاستخدام في حالات الطوارئ ، بما في ذلك Sinopharm و Sinovac.

سويسرا

ما هي القيود الموجودة؟

على مدار العام الماضي أثبتت تدابير السلامة في سويسرا فعاليتها، وكان هناك عدد محدود من حالات تفشي المرض في الوجهات السياحية في سويسرا، على الرغم من بقاء معظم الفنادق والمطاعم والمنتجعات الجبلية مفتوحة.

تقدمت السلطات السويسرية بتخفيف إجراءات فيروس كورونا، ولم تعد هناك حاجة لارتداء أقنعة الوجه في المناطق الخارجية المزدحمة، بما في ذلك تراسات المطاعم ومحطات القطار والمرافق الترفيهية.

لا يزال يتعين عليك ارتداء قناع في المناطق الداخلية مثل مراكز التسوق والقطارات، أو حيث لا يمكن الاحتفاظ بالمسافة الاجتماعية الموصى بها البالغة 1.5 متر. 

سويسرا

ما الذي يمكنني رؤيته وفعله في سويسرا؟

تشتهر سويسرا بجبالها الألبية والمتنزهات الوطنية والقرى الجميلة الواقعة على ضفاف البحيرة، وحب كل شيء من الشوكولاته، سويسرا في فصل الصيف هي متعة، من يوليو إلى أغسطس تتراوح درجة الحرارة خلال النهار من 18 إلى 28 درجة مئوية، مع عدم وجود حرارة أو رطوبة شديدة.

توفر لوسيرن، فرصة للتعمق في التاريخ السويسري، وهي موطن لأحد أقدم الجسور في العالم، في حين أن لوزان هي المكان المناسب للذهاب إلى الحياة الليلية والحفلات ، كما توجد أكبر بحيرة في أوروبا في جنيف الجميلة.

يكمن جمال سويسرا أيضًا في أنه يمكنك الانتقال من مدينة إلى جبال بسهولة تامة، وتتميز بجبال ماترهورن ومونتي روزا وبيلاتوس الشائك، بالإضافة إلى بعض التضاريس من مونت بلانك، يمكنك الذهاب في رحلات المشي لمسافات طويلة أو ركوب الدراجات أو التسلق والاستمتاع ببحيرات جبال الألب والمنازل الريفية الخشبية والمزارع التقليدية في الوجهات الريفية.

سويسرا لقاح كورونا السياح جبال الالب الشيكولاتة

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