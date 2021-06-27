أعمال جديدة لكتاب مصريين تصدرها دار فضاءات الأردنية

تُشارك دار "فضاءات" الأردنية نظيرتها "فضاءات مصرية" في معرض القاهرة الدولي للكتاب بالعديد من الإصدارات الجديدة لمجموعة من الكتاب المصريين، ليكون أول تعاون لها في النشر المُشترك مع "فضاءات" مصرية.

كانت دار "فضاءات" الأردنية قد تعاقدت في الآونة الأخيرة مع مجموعة من الكتاب المصريين لتقوم بنشر أعمالهم نشرا مُشتركا مع نظيرتها المصرية استعدادا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الذي سيتم افتتاحه في الثلاثين من هذا الشهر ولمُدة أسبوعين.

من الأعمال الجديدة الصادرة رواية "مقام السيد أحمد" للروائي عمرو الجندي، ورواية جديدة للروائي محمد العون بعنوان "ممر الشاي الهندي" التي جاء على غلافها الخلفي "تدوين يومياته إحدى هواياته الأثيرة، يشعر براحة بعد أن يسكب ما في قلبه على الورق، يتخلص من الضغوط وشحنات المشاعر السلبية التي يصارعها خلال اليوم، يبتسم بينما يغلق الكراسة ذات المائة صفحة، ثم يضغط رأس القلم ناظرا إلى السن وهو يختفي في لمحة راجعا إلى مجراه"، فضلا عن تعاقد العون على إصدار طبعات جديدة لكل من روايتيه "مولانا" وهي الرواية الفائزة بجائزة الدولة التشجيعية عام 2013م، ورواية "سجن الطاووس".



كما تعاقدت كل من الدارين مع الروائية والقاصة المصرية أمل رضوان على إصدار طبعة جديدة من مجموعتها القصصية "البيت الأوّلاني"، وهي المجموعة الفائزة بالجائزة الأولى في مُسابقة ساويرس 2015م، وقد كتب الناقد محمود الغيطاني على الغلاف الخلفي للمجموعة كلمة نقدية قال فيها: "ثمة بهجة حقيقية لا بد لها أن تسري إليك حينما تبدأ في قراءة المجموعة القصصية "البيت الأوّلاني" للقاصة أمل رضوان، وربما كان المصدر الرئيسي لهذه البهجة هو حرص الكاتبة على أن تكون قصصها الاثنتين والعشرين من خلال عيني طفلة، وإحساسها، وقدرتها على تفسير ما يدور حولها من خلال خيالها وفهمها للعالم الذي يتناسب مع مرحلتها العمرية فقط، حتى إنها تبدو، هنا، وكأنها عين كاميرا ترصد فقط ما يدور من دون أي تعليقات أو أحكام، أو تفسير لأي شيء، بل هي تتلقى فقط من أجل تشكيل العالم الذي يخصها".



من ضمن الأعمال الجديدة للكتاب المصريين مع الدارين، رواية "الخروج للمرة الأخيرة" للروائي أحمد أبو النجا، ومسرحية "أيام معدودة في الجنة" للكاتب هشام شعبان.

كما تُشارك دار فضاءات الأردنية بالجزئين الأول والثاني من كتاب "صناعة الصخب: ستون عاما من تاريخ السينما المصرية 1959- 2019م" للناقد محمود الغيطاني، وهو التعاون السادس بين الكاتب ودار النشر.